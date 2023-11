Čo si myslia stredoškoláčky o umelej inteligencii?

AI pre lepší svet: Navrhni projekt, kde by umelá inteligencia mohla byť využitá na zlepšenie služieb občanom.

Etická umelá inteligencia: Navrhni riešenie, ktoré zabezpečí, že sa umelá inteligencia bude správať eticky. Tak, aby riešenia rešpektovali súkromie a zabezpečovali rovnosť.

Technológie a kultúra: Ako môžu technológie ovplyvniť a zmeniť kultúru a spôsob, akým sa zdieľajú a zachovávajú kultúrne dedičstvo a hodnoty? Berie AI prácu umelcom a kreatívnym povolaniam alebo nie?



Otázky a odpovede k DITEC Opportunity Award 2023:

Čo je zmyslom súťaže?

Pre koho je súťaž určená?

Ako sa dá zapojiť do súťaže?



Akú formu mám zvoliť?

Dokedy sa dá zapojiť do súťaže?

Prečo sa súťaže zúčastniť?

Ako prebehne odovzdávanie cien?

Kde získam podrobné informácie o súťaži?

3.11.2023 (SITA.sk) - V súťaži príležitostí DITEC Opportunity Award 2023 budú študentky už 5. ročník za sebou prezentovať svoje názory na informačné technológie. Porotou ocenené víťazky si odnesú aj finančnú odmenu.(Bratislava, xx. októbra) - Laureátkou Nobelovej ceny za ekonómiu sa tento rok stala Claudia Goldin za svoj výskum fenoménu zvaného gender gap - neviditeľnej priepasti medzi pohlaviami, ktorá je stále prítomná pri napĺňaní kariérnych cieľov. Myslíme si, že všetci ľudia by mali mať rovnaké príležitosti. Aj preto na pôde Medzinárodného kongresu ITAPA 2023 organizujeme už 5. ročník. "Informačné technológie sú rýchlo sa rozvíjajúcou súčasťou života každého z nás, sektor je samozrejme hladný po šikovných ľuďoch. My v spoločnosti DITEC si uvedomujeme, že podporovať dievčatá so záujmom o IT je dôležitou súčasťou nášho poslania a preto vyhlasujeme aj súčasný 5. ročník súťaže. Ústrednou témou tohto ročníka bude fenomén umelej inteligencie," hovorí obchodná riaditeľka spoločnosti a ambasádorka pre ženy v IT Anna Záhorčáková, ktorá súťaže príležitostí pre študentky slovenských stredných škôl organizuje od roku 2019.Súťaže Opportunity Award 2023 sa môžu zúčastniť dievčatá, ktoré sú študentkami akejkoľvek strednej školy v Slovenskej republike (4-ročného štúdia, 5-ročného štúdia a minimálne kvinty 8-ročného štúdia) a majú záujem o IT. Ako na to? Stačí, keď pripravia akúkoľvek formu prezentácie so svojím názorom na niektorú z nasledovných troch tém:Stredoškoláčky môžu svoje myšlienky spracované v akejkoľvek forme (text v rozsahu max 2 strán A4, prezentácia v programe PowerPoint / alebo v obdobnom programe v rozsahu max 12 slidov, video v trvaní do 3 minút, akýkoľvek iný porovnateľný formát primeraného rozsahu vhodne využívajúci súčasné IT technológie /napr. zvukový záznam alebo video bez zvuku, v rozsahu do 3 minút, a pod. / alebo kombinácia vyššie uvedených, nepresahujúci/a vyššie stanovené limity ) poslať do 15. novembra 2023 na adresu studentka@ditec.sk. Tri príspevky ohodnotené odbornou porotou ako najlepšie potom budú odmenené okrem ocenenia DITEC Opportunity Award 2023 aj symbolickými finančnými odmenami. Mená víťaziek sa dozvieme na galavečere Medzinárodnej konferencie ITAPA vo štvrtok 23. novembra 2023. Všetky podrobnosti spolu so štatútom súťaže nájdu záujemkyne na www.opportunity.sk."Byť členkou odbornej poroty, ktorá posudzuje príspevky šikovných dievčat so záujmom o IT, je pre mňa každý rok nielen cťou, ale aj veľmi príjemnou povinnosťou. Tešíme sa na všetky príspevky a prajeme súťažiacim veľa šťastia a bystrú myseľ," hovorí Anka Záhorčáková.Informačné technológie posúvajú náš život míľovými krokmi dopredu. Na rozvoj sú však potrebné všetky bystré mozgy k dispozícii - a bez šikovných žien to nepôjde. Aj preto už piaty rok po sebe vyhlasuje spoločnosť DITEC súťaž príležitostí pre šikovné stredoškoláčky so záujmom o IT - DITEC Opportunity Award.Súťaže Opportunity Award 2023 sa môžu zúčastniť dievčatá, ktoré sú študentkami akejkoľvek strednej školy v Slovenskej republike (4-ročného štúdia, 5-ročného štúdia a minimálne kvinty 8-ročného štúdia) a majú záujem o IT.Stačí, keď pripravíš a pošleš nám príspevok na jednu z troch ponúkaných tém:Si TikTokerka či budúca instagramová influencerka? Alebo rada nakrúcaš youtube video? Či naopak Ti tieto veci nič nehovoria a radšej riešiš zložité matematické problémy na obrazovke počítača? Je to jedno. Ani Nicola Tesla či Ada Lovelace predsa nemali účty na sociálnych sieťach. Krátke video, fotoprezentácia, powerpoint či jednoduchý textový opis? Na forme nám nezáleží, zvoľ si pre seba tú najpríjemnejšiu. Najdôležitejší je obsah!Svoje súťažné príspevky v akejkoľvek forme nám pošlite na e-mailovú adresu studentka@ditec.sk, najneskôr do 15. novembra 2023 o 23:59:59. Príspevok musí byť v slovenčine. Následne porota, zložená zo zástupcov organizátora súťaže spoločnosti DITEC, a.s., ako aj občianskeho združenia Aj Ty v IT a konferencie ITAPA vyberie tri najlepšie návrhy. Veríme, že ten Tvoj bude jedným z nich!Okrem prestížneho ocenenia pre víťazku Opportunity Award 2023 získajú tri najlepšie návrhy aj finančné ohodnotenie, vo výške 200, 300 a 500 eur.Víťazka súťaže si cenu Opportunity Award 2023 preberie na slávnostnom galavečere ITAPA v Bratislave vo štvrtok 23. novembra 2023. Ostatné ceny odovzdá spoločnosť DITEC, a.s. vo svojich priestoroch, prípadne inou formou po dohode s víťazkami.Všetky potrebné informácie, aktuality, ako aj archív predchádzajúcich ročníkov nájdeš na webe www.opportunity.sk Informačný servis