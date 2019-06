Kremeľ pozorne sleduje prípad zadržaného novinára

Na snímke Ivan Golunov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. júna (TASR) - Kremeľ v pondelok oznámil, že prípad zadržaného ruského investigatívneho novinára Ivana Golunova. Informovala o tom agentúra Interfax.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, žePodľa Peskova by pozornosť tomuto prípadu mala venovať v prvom rade kancelária generálneho prokurátora a niektoré zložky v rámci ministerstva vnútra, a to z dôvodu odhalenia prípadného porušenia zákona. Peskov nepochybuje, že Úrad generálneho prokurátora bude reagovať na správy o porušovaní práv novinára Ivana Golunova, ku ktorým došlo počas jeho zadržania.Novinár Ivan Golunov, ktorý pracuje pre spravodajský portál Meduza.io, bol zadržaný 6. júna v centre Moskvypolicajtov z oddelenia pre kontrolu obchodu s drogami. Podľa vyšetrovateľov sa tam GolunovV sobotu bol Golunov obvinený, ale ešte v ten istý deň ho jeden z okresných súdov v Moskve odmietol vziať do väzby a poslal do domáceho väzenia, v ktorom bude do 7. augusta.Novinár na súde vyhlásil, že je nevinný a svoje trestné stíhanie dal so súvislosti so svojimi investigatívnymi článkami o podozrivých praktikách v pohrebných službách.Novinárov obhajca je presvedčený, že zadržanie jeho mandanta nebolo v súlade so zákonom. Poukázal i na to, že policajti voči nemu použili násilie. Vyslovil i predpoklad, že drogy a váhy, ktoré sa našli v batohu novinára, boli podhodené políciou.Hovorca Peskov v pondelok uviedol, že prezident Vladimir Putin bol o prípade Golunov informovaný ešte minulý piatok.Peskov odmietol špekulovať, či možno očakávať odvolávania v policajných zložkách v súvislosti s podozreniami na prekročenie právomoci. Nechcel sa vyjadriť ani k tomu, či Putin bude o Golunovovi hovoriť s ruskou ombudsmankou Tatianou Moskaľkovovou na ich spoločnom stretnutí.Prešetriť postup polície pri zatýkaní novinára žiada aj generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland, ktorý na to vyzval ruského ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva osobne. S podobnou výzvou sa obrátil aj na Moskaľkovovú. Tá už medzičasom na svojom webe oznámila, že kauze Golunova "venuje zvýšenú pozornosť".Na znak solidarity s Golunovom spravodajské portály Kommersant, RBK a Vedomosti vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa píše, že dôkazy o Golunovovej vine považujú za nepresvedčivé a žiadajú aj preveriť postup polície pri jeho zatýkaní a vypočúvaní. Vyhlásenie My sme Ivan Golunov sa v pondelok objavilo aj na titulných stranách ich printových vydaní.