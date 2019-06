Rezort zdravotníctva: EK potvrdila, že nastal posun k lepšiemu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR mieni, že v jeho rezorte opäť nastal posun k lepšiemu. "Európska komisia (EK) v roku 2019 už druhýkrát po sebe potvrdila, že zmeny, ktoré riešime v rámci lepšej efektivity a rozdelenia zdrojov, sú pozitívne a že sme urobili pokrok," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Reagovala tak na tzv. jarný balík opatrení, ktorý EK zverejnila minulý týždeň.povedala.Opatrenia EK na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných zdrojov sa týkajú zdravotnej starostlivosti, ale aj dôchodkových systémov. Odporúčania by mali SR pomôcť dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ v roku 2020. Podľa EK reformy zamerané na zlepšenie nákladovej účinnosti systému zdravotnej starostlivosti napredujú, no miera ich realizácie sa v rôznych oblastiach starostlivosti líši.konštatuje sa v dokumente.Rezort zdravotníctva tvrdí, že pracuje na systematických krokoch pre efektívne nakladanie s verejnými financiami.komentovala Eliášová.EK poukázala aj na nedostatok lekárov a sestier v systéme slovenského zdravotníctva. Hovorkyňa rezortu tvrdí, že ide o dlhoročný problém nielen na Slovensku, ale týka sa viacerých krajín Európy. Situáciu podľa jej slov intenzívne postupnými systematickými krokmi riešia.zdôraznila. Rezort podľa nej pracuje aj na adekvátnom mzdovom ohodnotení lekárov, sestier a zdravotných pracovníkov.Od letného semestra akademického roka 2018/2019 študentom bakalárskeho programu ošetrovateľstvo bude poskytovaná stabilizačná pôžička.mieni Eliášová.Ako dodala, o možnosti dostať sestry na Slovensko rokujú napríklad s univerzitami na Ukrajine a v Srbsku. Ako benefit pre zamestnankyne nemocníc a skvalitnenie pracovných podmienok plánuje MZ SR v nemocniciach zriadiť materské školy. Pomôcť môže aj rezidentský program. Rezort ho považuje za nástroj, ktorý by v budúcnosti pomohol dostať do regiónov nedostatkové špecializácie. Program sa rozšíril aj o sestry v špecializačných odboroch.tvrdí hovorkyňa rezortu. Ako uzavrela, jedným z opatrení je aj zvýšenie rozsahu kompetencií sestrám.dodala Eliášová s dôvetkom, že so zástupcami sestier plánuje MZ SR rokovať o nutnosti rozširovania ďalších kompetencii.