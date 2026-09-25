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25. septembra 2026

Kremeľ sa s vymenovaním nových veľvyslancov v Británii a Francúzsku neponáhľa


Tagy: francúzsko-ruské vzťahy Odvolanie Ruský veľvyslanec Vojna na Ukrajine

Rusko poukázalo na takmer neexistujúce bilaterálne vzťahy s dvoma významnými podporovateľmi Ukrajiny v západnej Európe. Kremeľ sa „neponáhľa“ s vymenovaním nových veľvyslancov vo



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russia_putin_376_7 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Rusko poukázalo na takmer neexistujúce bilaterálne vzťahy s dvoma významnými podporovateľmi Ukrajiny v západnej Európe.


Kremeľ sa „neponáhľa“ s vymenovaním nových veľvyslancov vo Francúzsku a Británii po tom, ako prezident Vladimir Putin odvolal doterajších šéfov ruských diplomatických misií v dvoch významných krajinách podporujúcich Ukrajinu.

Peskov nevidí dôvod


Putin v piatok odvolal ruského veľvyslanca v Británii Andreja Kelina. O deň skôr skončil vo funkcii veľvyslanec vo Francúzsku a Monaku Alexej Meškov.

„Ako sami vidíte, vzhľadom na absenciu bilaterálnych vzťahov nie je dôvod na nejaký mimoriadny zhon,“ povedal podľa štátnej agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva považuje Britániu a Francúzsko za jedny z najnepriateľskejších západných krajín. Vzťahy boli napäté už pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 a odvtedy sa ďalej prudko zhoršili.

Najväčší spojenci Kyjeva


Londýn a Paríž patria medzi najvýznamnejších podporovateľov Kyjeva a opakovane hostili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Kelin pôsobil ako ruský veľvyslanec v Londýne od roku 2019. Po začiatku vojny pravidelne vystupoval v britských médiách, kde obhajoval postup Moskvy na Ukrajine.

Meškov zastupoval Rusko vo Francúzsku od roku 2017 a zároveň bol akreditovaný v Monaku. Predtým pôsobil ako ruský veľvyslanec v Taliansku.


Zdroj: SITA.sk - Kremeľ sa s vymenovaním nových veľvyslancov v Británii a Francúzsku neponáhľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzsko-ruské vzťahy Odvolanie Ruský veľvyslanec Vojna na Ukrajine
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