|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2026
Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou
Lev XIV. počas prvej oficiálnej návštevy Francúzska vyzval na etické využívanie AI, obranu mieru a zachovanie priestoru pre náboženstvo. Pápež Lev XIV. v piatok ...
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Lev XIV. počas prvej oficiálnej návštevy Francúzska vyzval na etické využívanie AI, obranu mieru a zachovanie priestoru pre náboženstvo.
Pápež Lev XIV. v piatok počas prvej oficiálnej pápežskej návštevy Francúzska po 18 rokoch varoval pred stratou ľudskosti v dôsledku rozvoja umelej inteligencie a vyzval na ochranu mieru, etických hodnôt a náboženskej slobody. V uliciach Paríža ho očakávajú státisíce ľudí.
Prvý americký pápež sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a v Elyzejskom paláci zdôraznil potrebu pripraviť spoločnosť na dôsledky rýchlo sa rozvíjajúcej AI.
„Ak sa chceme vyhnúť strate našej ľudskosti uprostred raja strojov, ktoré prenikajú do nášho každodenného života a podmieňujú ho, naliehavo potrebujeme výchovu k etickému rozlišovaniu,“ povedal Lev XIV.
Francúzsko zároveň vyzval, aby zostalo aktívnym obrancom mieru v čase vojny na Ukrajine a ďalších medzinárodných kríz.
„Tvárou v tvár chýrom o vojne a rozličným krízam, ktoré znepokojujú náš svet, je Francúzsko povolané zostať neúnavným zástancom mieru a multilateralizmu, najmä v našej milovanej Európe,“ vyhlásil.
Pápež sa dotkol aj francúzskeho modelu odluky cirkvi od štátu. „Autentická laicita“ podľa neho nemá znamenať vytláčanie náboženstva „z verejného priestoru ani zo vzdelávania“.
Lev XIV. kritizoval aj využívanie vedy a technológií výlučne na zisk a spomenul genetické manipulácie, náhradné materstvo, obchodovanie s ľudskými orgánmi či eutanáziu, ktorú Francúzsko v júni umožnilo časti dospelých pacientov.
Počas piatka má pápež vystúpiť v UNESCO a navštíviť katedrálu Notre-Dame, kde si ako prvý pápež prezrie rekonštrukciu po požiari z roku 2019. Večer sa v Saint-Denis stretne približne s 80-tisíc mladými veriacimi.
Vrcholom návštevy bude sobotná omša na Place de la Concorde (Námestie svornosti) a priľahlých Elyzejských poliach.
Lev XIV. navštívi aj pútnické miesto Lurdy, kde sa súkromne stretne s obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými, a Metz pri nemeckých hraniciach, kde bude hovoriť o mieri v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. v piatok počas prvej oficiálnej pápežskej návštevy Francúzska po 18 rokoch varoval pred stratou ľudskosti v dôsledku rozvoja umelej inteligencie a vyzval na ochranu mieru, etických hodnôt a náboženskej slobody. V uliciach Paríža ho očakávajú státisíce ľudí.
Aktívna obrana mieru
Prvý americký pápež sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a v Elyzejskom paláci zdôraznil potrebu pripraviť spoločnosť na dôsledky rýchlo sa rozvíjajúcej AI.
„Ak sa chceme vyhnúť strate našej ľudskosti uprostred raja strojov, ktoré prenikajú do nášho každodenného života a podmieňujú ho, naliehavo potrebujeme výchovu k etickému rozlišovaniu,“ povedal Lev XIV.
Francúzsko zároveň vyzval, aby zostalo aktívnym obrancom mieru v čase vojny na Ukrajine a ďalších medzinárodných kríz.
„Tvárou v tvár chýrom o vojne a rozličným krízam, ktoré znepokojujú náš svet, je Francúzsko povolané zostať neúnavným zástancom mieru a multilateralizmu, najmä v našej milovanej Európe,“ vyhlásil.
Všestranná kritika
Pápež sa dotkol aj francúzskeho modelu odluky cirkvi od štátu. „Autentická laicita“ podľa neho nemá znamenať vytláčanie náboženstva „z verejného priestoru ani zo vzdelávania“.
Lev XIV. kritizoval aj využívanie vedy a technológií výlučne na zisk a spomenul genetické manipulácie, náhradné materstvo, obchodovanie s ľudskými orgánmi či eutanáziu, ktorú Francúzsko v júni umožnilo časti dospelých pacientov.
Obete zneužívania
Počas piatka má pápež vystúpiť v UNESCO a navštíviť katedrálu Notre-Dame, kde si ako prvý pápež prezrie rekonštrukciu po požiari z roku 2019. Večer sa v Saint-Denis stretne približne s 80-tisíc mladými veriacimi.
Vrcholom návštevy bude sobotná omša na Place de la Concorde (Námestie svornosti) a priľahlých Elyzejských poliach.
Lev XIV. navštívi aj pútnické miesto Lurdy, kde sa súkromne stretne s obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými, a Metz pri nemeckých hraniciach, kde bude hovoriť o mieri v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kremeľ sa s vymenovaním nových veľvyslancov v Británii a Francúzsku neponáhľa
Kremeľ sa s vymenovaním nových veľvyslancov v Británii a Francúzsku neponáhľa
<< predchádzajúci článok
Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy
Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy