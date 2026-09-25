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25. septembra 2026

Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou


Tagy: Eutanázia náhradné materstvo Sexuálne zneužívanie kňazmi Umelá inteligencia

Lev XIV. počas prvej oficiálnej návštevy Francúzska vyzval na etické využívanie AI, obranu mieru a zachovanie priestoru pre náboženstvo. Pápež Lev XIV. v piatok ...



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france_pope_14339 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Lev XIV. počas prvej oficiálnej návštevy Francúzska vyzval na etické využívanie AI, obranu mieru a zachovanie priestoru pre náboženstvo.


Pápež Lev XIV. v piatok počas prvej oficiálnej pápežskej návštevy Francúzska po 18 rokoch varoval pred stratou ľudskosti v dôsledku rozvoja umelej inteligencie a vyzval na ochranu mieru, etických hodnôt a náboženskej slobody. V uliciach Paríža ho očakávajú státisíce ľudí.

Aktívna obrana mieru


Prvý americký pápež sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a v Elyzejskom paláci zdôraznil potrebu pripraviť spoločnosť na dôsledky rýchlo sa rozvíjajúcej AI.

„Ak sa chceme vyhnúť strate našej ľudskosti uprostred raja strojov, ktoré prenikajú do nášho každodenného života a podmieňujú ho, naliehavo potrebujeme výchovu k etickému rozlišovaniu,“ povedal Lev XIV.

Francúzsko zároveň vyzval, aby zostalo aktívnym obrancom mieru v čase vojny na Ukrajine a ďalších medzinárodných kríz.

„Tvárou v tvár chýrom o vojne a rozličným krízam, ktoré znepokojujú náš svet, je Francúzsko povolané zostať neúnavným zástancom mieru a multilateralizmu, najmä v našej milovanej Európe,“ vyhlásil.

Všestranná kritika


Pápež sa dotkol aj francúzskeho modelu odluky cirkvi od štátu. „Autentická laicita“ podľa neho nemá znamenať vytláčanie náboženstva „z verejného priestoru ani zo vzdelávania“.

Lev XIV. kritizoval aj využívanie vedy a technológií výlučne na zisk a spomenul genetické manipulácie, náhradné materstvo, obchodovanie s ľudskými orgánmi či eutanáziu, ktorú Francúzsko v júni umožnilo časti dospelých pacientov.

Obete zneužívania


Počas piatka má pápež vystúpiť v UNESCO a navštíviť katedrálu Notre-Dame, kde si ako prvý pápež prezrie rekonštrukciu po požiari z roku 2019. Večer sa v Saint-Denis stretne približne s 80-tisíc mladými veriacimi.

Vrcholom návštevy bude sobotná omša na Place de la Concorde (Námestie svornosti) a priľahlých Elyzejských poliach.

Lev XIV. navštívi aj pútnické miesto Lurdy, kde sa súkromne stretne s obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými, a Metz pri nemeckých hraniciach, kde bude hovoriť o mieri v Európe.

 


Zdroj: SITA.sk - Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eutanázia náhradné materstvo Sexuálne zneužívanie kňazmi Umelá inteligencia
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