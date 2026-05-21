21. mája 2026

Kremeľ tvrdí, že americká obžaloba Raúla Castra „hraničí s násilím“


Moskva označila postup Spojených štátov voči bývalému kubánskemu lídrovi za neprijateľný. Rusko ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Moskva označila postup Spojených štátov voči bývalému kubánskemu lídrovi za neprijateľný.

Rusko vo štvrtok ostro odsúdilo rozhodnutie Spojených štátov obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra z vraždy a označilo ho za neprijateľný nátlak na Havanu.


„Veríme, že tlak vyvíjaný na Kubu nemožno ospravedlniť,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ruským štátnym médiám.


Peskov zároveň vyhlásil, že Moskva odmieta podobné kroky voči štátnikom. „Sme presvedčení, že za žiadnych okolností by sa proti bývalým ani súčasným hlavám štátov nemali používať takéto metódy, ktoré hraničia s násilím,“ dodal.



Obžalovaný Castro


Spojené štáty tento týždeň obžalovali 94-ročného Raúla Castra v súvislosti so zostrelením dvoch civilných lietadiel organizácie Brothers to the Rescue z roku 1996, pri ktorom zahynuli štyria americkí občania.


Washington ho obvinil z vraždy, sprisahania s cieľom zabíjať Američanov a zničenia lietadiel.


Kubánska vláda označila incident za „legitímnu sebaobranu“ proti narušeniu vzdušného priestoru a obvinenia odmietla ako politicky motivované. Havana zároveň obvinila administratívu prezidenta Donalda Trumpa zo snahy destabilizovať komunistický ostrov.



Šesť desaťročí sankcií


Raúl Castro prevzal vedenie Kuby po zdravotných problémoch svojho staršieho brata Fidela Castra a oficiálne sa stal prezidentom v roku 2008.


Krajinu viedol do roku 2018, pričom dohliadal na obmedzené ekonomické reformy aj historické obnovenie diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi počas administratívy Baracka Obamu.


Kuba je pod americkými sankciami už viac než šesť desaťročí od revolúcie Fidela Castra v roku 1959.



Hlboká kríza


Ostrov v posledných rokoch čelí hlbokej hospodárskej kríze, nedostatku potravín, palív aj elektriny, pričom Havana pravidelne obviňuje Washington zo zhoršovania situácie ekonomickou blokádou.




Zdroj: SITA.sk

