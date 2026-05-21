Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Vláda pošle prorastové opatrenia do parlamentu, avizuje Fico. Neublížia ani nepomôžu, komentuje PS
Tagy: Ekonomický rast Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpora podnikania prorastové opatrenia
21.5.2026 (SITA.sk) - Vláda chce do parlamentu predložiť návrhy zákonov na podporu podnikania, ktoré by nemali mať vplyv na štátny rozpočet ani na sociálne postavenie ľudí.
Prvú časť balíka prorastových opatrení chce vláda predložiť už na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať budúci týždeň. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s tým, že do parlamentu chcú predložiť návrhy zákonov na podporu podnikania, ktoré by nemali mať vplyv na štátny rozpočet ani na sociálne postavenie ľudí.
„Naším záujmom je schváliť na schôdzi Národnej rady SR, ktorá začína v utorok na budúci týždeň, prvý balík prorastových opatrení, ktoré nebudú mať výrazný vplyv na štátny rozpočet," uviedol premiér. Zároveň avizoval aj prípravu druhého balíka opatrení na rast ekonomiky, ktorý by chcela vláda predložiť do parlamentu spolu s návrhom štátneho rozpočtu.
Fico prezentoval dobré správy
Premiér na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentoval aj viaceré ekonomické ukazovatele. Pripomenul, že nezamestnanosť na Slovensku v apríli klesla pod hranicu štyroch percent, konkrétne na úroveň 3,96 %.
„Pokles nastal vo všetkých krajoch, čiže nezamestnanosť klesala naprieč celým Slovenskom. Je to trend a potvrdenie, že obraz, ktorý sa vytvára, že všetko je zlé, že fabriky prepúšťajú a ľudia prichádzajú o tisícky pracovných miest, nie je pravdivý,“ prízvukoval premiér s tým, že vzhľadom na nízku nezamestnanosť môže mať Slovensko v budúcnosti nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Fico okrem iného poukázal aj na rastúcu stavebnú produkciu, ktorá podľa neho zaznamenala historicky najsilnejší medziročný mesačný prírastok. „Veľké využívanie eurofondov, vkladanie peňazí do stavebných projektov, to všetko spôsobilo nárast o 30 % a to je správna cesta,“ skonštatoval premiér. Dobrou správou podľa neho je aj to, že ceny plynu a elektriny pre domácnosti by nemali byť vystavené veľkým výkyvom.
Progresívne Slovensko nešetrí kritikou
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) to však vidí inak, na adresu premiéra preto nešetrilo kritikou. Štefan Kišš z PS Ficove tvrdenia označil za absurdné.
„Vraj už na budúci týždeň uvidíme tie očakávané prorastové opatrenia. Ale tie, ktoré sme už videli, sú slabé a prichádzajú neskoro,“ vyhlásil. Doplnil, že pripravované opatrenia síce neublížia, ale ani nepomôžu. „Premiér namiesto toho všetkých presviedča, ako sa majú dobre, lebo parkujú pred obchodnými centrami. Načo nám je premiér, ktorý v čase kolabujúcej ekonomiky nič nerobí?“ pýta sa Kišš.
Zdroj: SITA.sk - Vláda pošle prorastové opatrenia do parlamentu, avizuje Fico. Neublížia ani nepomôžu, komentuje PS © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ tvrdí, že americká obžaloba Raúla Castra „hraničí s násilím“
Lukáš Kovanda: Green Deal je luxus, ktorý si Európa nemôže dovoliť – ROZHOVOR
