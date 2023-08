Kremeľ údajne plánuje väčšinu wagnerovcov z Bieloruska presunúť do Afriky, má tam koloniálne a geopolitické záujmy

31.8.2023 (SITA.sk) - Politické vedenie Ruskej federácie sa podľa ukrajinského Národného centra odporu rozhodlo, že do polovice septembra väčšinu žoldnierov z Wagnerovej skupiny presunie z Bieloruska do afrických krajín.Podľa tohto plánu majú wagnerovci odísť z Bieloruska do Nigeru, Líbye, Sudánu, Mali či Mozambiku. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Kremeľ má svoje koloniálne a geopolitické záujmy vo všetkých týchto krajinách a podporuje ich junty alebo povstalcov," uviedlo Národné centrum odporu.„Menšia časť teroristov zostane, aby školili špeciálne jednotky bieloruského ministerstva vnútra s cieľom čeliť prípadnej vzbure proti Lukašenkovi, alebo podpíšu kontrakty s ruským ministerstvom obrany o vyslaní do vojny na Ukrajine," dodalo centrum.