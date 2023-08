Pellegrini dal veľký verejný prísľub a strana Hlas-SD priblížila svoju zásadnú prioritu (video)

Ťažko skúšané regióny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Politické vyrovnanie regionálnych rozdielov

Ako vyrastieme z dlhov minulej vlády?

31.8.2023 (SITA.sk) - Ekonomické i politické vyrovnanie rozdielov medzi slovenskými regiónmi je zásadnou prioritou strany Hlas-SD . Ako svoju podmienku na vstup do novej vlády preto požaduje spustenie Národného plánu definitívneho vyrovnania regionálnych rozdielov, ktorého súčasťou je každoročná investícia do regiónov v objeme jednej miliardy eur.Hlas je zároveň pripravený otvoriť diskusiu o zmene volebného systému, aby každý okres mal v parlamente svojho vlastného zástupcu.„Ak Hlas dostane silný mandát od voličov, aby mohol byť rozhodujúcou a stabilizujúcou zložkou budúcej vlády, spustí Národný plán vyrovnania regionálnych rozdielov, ktorý v horizonte troch volebných období odstráni zásadné a neprijateľné rozdiely v kvalite života v rôznych častiach Slovenska. Súčasťou tohto plánu bude miliarda eur ročne, preinvestovaná v slovenských regiónoch na kľúčové projekty. Na Slovensku sa musí začať konečne budovať a stavať, nielen udržiavať a plátať diery," vyhlásil líder strany Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.Plánom Hlasu je zároveň vrátiť rokovania novej vlády do slovenských regiónov. Kým vláda Petra Pellegriniho absolvovala takmer polovicu svojich rokovaní formou výjazdov v ťažko skúšaných regiónoch, vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora prijímali svoje rozhodnutia takmer výlučne v Bratislave.„Vláda a jej predseda sa nesmú tváriť, že pojedli všetku múdrosť sveta a dokážu regionálne problémy riešiť od zeleného stola v Bratislave. Práve na výjazdových zasadnutiach majú ministri možnosť počúvať starostov, primátorov, miestnych podnikateľov, kultúrne spolky, ale aj ľudí priamo na uliciach. Preto ak bude Hlas na základe volebného výsledku môcť nominovať predsedu vlády, bude takáto vláda zasadať dvakrát za volebné obdobie v každom jednom slovenskom okrese," zdôraznil Peter Pellegrini.Hlas však okrem ekonomického požaduje aj politické vyrovnanie regionálnych rozdielov. „Slovenské okresy musia dostať skutočné slovo v celoštátnej politike, ľudia v nich musia vedieť, kto ich zastupuje a čo pre nich skutočne urobil. Preto sme pripravení po voľbách otvoriť diskusiu o zmene volebného systému tak, aby každý jeden okres mal v Národnej rade Slovenskej republiky svojho poslanca," povedal Peter Pellegrini.Prioritou Hlasu v regionálnej politike je pravidlo, že nikto nesmie byť potrestaný za to, kde sa narodil, alebo kde sa rozhodol pracovať a žiť.Naopak, v každom jednom kúte Slovenska musí mať človek rovnaký prístup k zásadným službám štátu: kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, dobrému vzdelaniu a spoľahlivým sociálnym službám. „Ak sa postoj štátu k slovenským regiónom po voľbách zásadne nezmení, bude sa v nich prehlbovať chudoba a ľudia z nich budú odchádzať. A to za žiadnych okolností nesmieme dopustiť," uzavrel líder strany Hlas-SD.Ekonomický expert Hlasu Kamil Šaško zdôraznil, že napriek katastrofálnemu stavu verejných financií sú investície do regionálneho rozvoja nevyhnutné.„Miliarda eur ročne v regiónoch znamená urýchlené dobudovanie základnej infraštruktúry vidieckych oblastí. Hlas považuje za prioritu pre bežný život človeka, aby mal vo svojej obci vodovody, kanalizáciu, aby jazdil po bezpečných cestách či mostoch a aby bol jeho majetok zabezpečený napríklad proti povodniam," uviedol Kamil Šaško.Naštartovanie robustného hospodárskeho rozvoja nebude podľa neho po diletantských vládach Matoviča Hegera jednoduché, pre Slovensko je to však jediná možná cesta. „Z dlhov, ktoré vyrobila minulá vláda, postupne vyrastieme iba zodpovedným a efektívnym investovaním. Na to však potrebujeme slušnú, odborne pripravenú vládu a najmä kompetentného premiéra," dodal Kamil Šaško