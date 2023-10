Kremeľ ukradol podnik Carlsberg v Rusku, spoločnosť tak ukončila všetky licencie na výrobu

Osem závodov v Rusku

Zahraničné spoločnosti čelia tlaku

31.10.2023 (SITA.sk) - Dánsky výrobca piva Carlsberg oznámil, že ukončil svoje podnikanie v Rusku po tom, čo Kremeľ prevzal kontrolu nad jeho operáciami v krajine.Spoločnosť uviedla, že sa odmietla nechať „donútiť k dohode za neprijateľných podmienok, ktorá by ospravedlnila nelegitímne prevzatie“ jej ruského podniku.Carlsberg bol v procese predaja svojej dcérskej spoločnosti - pivovaru Baltika - v Rusku predtým, ako vedenie v júli prevzal štát. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Baltika podľa webstránky Carlsbergu vyrába niektoré z najznámejších značiek piva v Rusku a v ôsmich závodoch v krajine má 8 400 zamestnancov.Šéf Carlsbergu Jacob Aarup-Andersen sa vyjadril, že ruská vláda „ukradla náš podnik v Rusku“. „Nepomôžeme im, aby to vyzeralo legitímne," zdôraznil.Carlsberg uviedol, že informoval Baltiku, že ukončil všetky svoje licenčné zmluvy na výrobu, uvádzanie na trh a predaj svojich produktov v krajine. Do 1. apríla 2024 bude podľa neho trvať obdobie vyčerpania existujúcich zásob.„Keď sa tieto licencie s odkladom skončia, nesmú už vyrábať žiadne naše výrobky. Samozrejme, nemôžem zaručiť, že sa tak stane, ale je to naše očakávanie," dodal Aarup-Andersen.Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu mnoho zahraničných spoločností čelilo tlaku, aby opustilo Rusko a ukončilo svoje tamojšie operácie. Carlsberg bola jednou z mnohých spoločností, ktoré sa snažili predať svoje ruské podniky.