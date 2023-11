S úplatkom mal na Slovensku nedávnu skúsenosť historicky najnižší počet ľudí

Prvýkrát pod desiatimi percentami

Stále vedie zdravotníctvo

Veľká korupcia

1.11.2023 (SITA.sk) - Nedávnu osobnú skúsenosť s úplatkom mal na Slovensku najnižší počet ľudí v histórii, a to deväť percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Transparency International Slovensko (TIS) Mimovládna organizácia zbiera tieto údaje už vyše dve desaťročia. Pri prvom meraní z roku 1999 sa k úplatku v posledných troch rokoch priznávalo ešte vyše 40 percent respondentov.„Za vyše dve dekády tak vôbec po prvýkrát tento podiel klesol pod desatinu. Dosiaľ najnižšie číslo (10,2 percenta) sme zaznamenali vlani v novembri. Potešiteľný je aj trend, ktorý sa až na drobný výkyv počas pandémie v roku 2021 vyvíja želateľným smerom,“ uviedla TIS. Na reprezentatívnom prieskume, ktorý sa uskutočnil ešte v auguste pred parlamentnými voľbami, sa zúčastnilo 1009 respondentov.Aj keď výsledky prieskumu reflektujú uplynulé tri roky s koncovkou úradníckej vlády Ľudovíta Ódora , z metadát možno podľa TIS odčítať aj dôležité posolstvo pre novú politickú reprezentáciu.Medzi skupiny ľudí, ktoré najčastejšie reportujú úplatky, stále patrí predovšetkým staršia generácia, ale špecificky aj sympatizanti Smeru a SNS.„Spolu s Alianciou ide o strany, kde tento podiel presiahol 14 percent. Z hľadiska oblastí stále drvivo „vedie“ zdravotníctvo,“ poukázala TIS.Zároveň organizácia dodáva, že do značnej miery platí jednoduchá rovnica – čím viac úplatky tolerujú bežní ľudia vo vlastných životoch, tým priaznivejšie podhubie má v spoločnosti aj veľká korupcia.„A na tú doplácame naozaj všetci, od zbytočných úmrtí pre zlý stav nemocníc či ciest, až po odchody demotivovaných šikovných ľudí do zahraničia,“ podotkla Transparency.