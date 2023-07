Kremeľ vedie krížovú výpravu za ochranu tradičných hodnôt, schválený zákon ešte viac obmedzí práva LGBTI ľudí

Tvrdý úder pre LGBTI

Mizantropický zákon

Zákon o „homosexuálnej propagande“

13.7.2023 (SITA.sk) - Ruskí zákonodarcovia vo štvrtok schválili sprísnené znenie zákona, ktorý zakazuje postupy vedúce k zmene pohlavia. Doplnili doň aj ustanovenia anulujúce manželstvá, v ktorých jedna osoba „zmenila pohlavie“, a tiež zákaz pre transrodové osoby stať sa pestúnmi alebo adoptívnymi rodičmi.Dolná komora ruského parlamentu návrh zákona v kľúčovom druhom čítaní rýchlo a jednomyseľne schválila, pričom na piatok zákonodarcovia naplánovali tretie a záverečné čítanie. Niet pritom pochýb o tom, že zákon, ktorý je ďalším tvrdým úderom pre utláčaných LGBTI ľudí v Rusku, prijmú, keďže Kremeľ už dlhodobo vedie akúsi krížovú výpravu na ochranu toho, čo označuje za „tradičné hodnoty“ krajiny.Návrh zákona zakazuje akékoľvek „lekárske zásahy zamerané na zmenu pohlavia osoby“, ako aj zmenu pohlavia v úradných dokumentoch a verejných záznamoch.Zákonodarcovia pritom zákon prezentujú ako ochranu Ruska pred „západnou protirodinnou ideológiou“, pričom niektorí označujú zmenu pohlavia za „čistý satanizmus“.Nariadenie znepokojilo transrodových ľudí v krajine a vyslúžilo si kritiku nielen zo strany obhajcov práv LGBTI ľudí, ale aj od lekárskej komunity. Výkonná riaditeľka ruskej Nezávislej psychiatrickej asociácie Ľubov Vinogradovová v rozhovore pre agentúru Associated Press označila návrh zákona za „mizantropický“.Zdôraznila pritom, že procedúry na zmenu pohlavia „by nemali byť úplne zakázané, pretože sú ľudia, pre ktorých je to jediný spôsob, ako... normálne existovať a zmieriť sa so sebou samým“.Ťaženie proti LGBTI ľuďom v Rusku sa začalo asi pred desiatimi rokmi, keď vodca Vladimir Putin prvý raz prezentoval svoje zameranie na „tradičné rodinné hodnoty“, čo horlivo podporovala a do istej miery aj podnecovala ruská pravoslávna cirkev.V roku 2013 Kremeľ prijal prvú legislatívu obmedzujúcu práva LGBTI ľudí, známu aj ako zákon o „homosexuálnej propagande“, ktorý zakazuje akúkoľvek verejnú podporu „netradičných sexuálnych vzťahov“ medzi neplnoletými.V roku 2020 Putin presadil reformu ústavy, ktorá zakázala manželstvá osôb rovnakého pohlavia.Vlani zákonodarcovia pristúpili aj k zákazu „propagácie netradičných sexuálnych vzťahov“ medzi dospelými. Táto iniciatíva sa dočkala rýchleho schválenia a do decembra 2022 stihli zakázať akékoľvek pozitívne či dokonca neutrálne zobrazovanie LGBTI ľudí vo filmoch, literatúre alebo médiách. O niekoľko mesiacov neskôr prišiel návrh zákona na výrazné obmedzenie práv transrodových osôb.