Americká kazetová munícia už dorazila na Ukrajinu, môže im radikálne pomôcť

Rusi majú veľké obavy

Dodávky munície sú dočasné

13.7.2023 - Ukrajina už zo Spojených štátov dostala kontroverznú kazetovú muníciu. Spravodajskej televízii CNN to vo štvrtok potvrdil ukrajinský generál. O dodaní americkej kazetovej munície pritom dosiaľ neinformovali.„Práve sme ich dostali, ešte sme ich nepoužili, ale môžu radikálne zmeniť (bojisko),“ povedal v rozhovore s Alexom Marquardtom zo CNN brigádny generál Oleksandr Tarnavskyj. „Nepriateľ tiež chápe, že získaním tejto munície budeme mať výhodu. Nepriateľ sa vzdá tej časti územia, kde je možné ju použiť,“ dodal veliteľ operácie spoločných síl Tavria.O „oblastiach, kde sa môže použiť“ podľa Tarnavského rozhodne vyššie vedenie. Poznamenal pritom, že „je to veľmi silná zbraň“.Tarnavskyj tiež podľa CNN zdôraznil obmedzenia týkajúce sa použitia kazetovej munície a uviedol, že jej použitie je zakázané v husto obývaných oblastiach, aj keď sú obsadené ruskými silami. Spojené štáty predtým informovali, že majú písomné ubezpečenie od Ukrajiny, že muníciu nebudú používať v oblastiach s civilistami a že jej použitie budú sledovať pre prípadné odmínovacie operácie.„Rusi si myslia, že ich budeme používať vo všetkých oblastiach frontu. To vôbec nie je pravda. Ale majú veľké obavy,“ doplnil Tarnavskyj.Spojené štáty vysvetlili, že rozhodnutie poskytnúť Ukrajine kazetovú muníciu súvisí s nízkymi zásobami štandardných delostreleckých nábojov. Podľa amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana sú jej dodávky dočasné.„Keď (výroba) dosiahne úroveň, ktorá dokáže uspokojiť potreby Ukrajiny, potom nebude potrebné pokračovať v poskytovaní kazetovej munície,“ vyjadril sa v utorok, pričom odmietol uviesť časový harmonogram.Vláda amerického prezidenta Joea Bidena rozhodla o poskytnutí kazetovej munície v rámci nového balíka vojenskej pomoci. Prezident sa v televízii CNN vyjadril, že poskytnutie kontroverznej a mnohými krajinami zakázanej munície bolo „náročné rozhodnutie“, ale presvedčilo ho to, že Kyjev potrebuje muníciu pre svoju protiofenzívu voči Rusku.