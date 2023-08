Kremeľ vyberá volebných súperov pre Putina tak, aby ruský vodca nevyzeral starý

Tri konkurenčné strany

Nepriaznivý vekový kontrast

28.8.2023 (SITA.sk) - Administratíva ruského vodcu Vladimira Putina vyberá jeho oponentov pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Rozhodli sa vraj pritom, že nezaregistrujú nikoho pod 50 rokov, aby Putin nevyzeral starý. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruské nezávislé médium Meduza.Politický blok ruskej prezidentskej administratívy na čele so Sergejom Kirijenkom podľa Meduzy rozhodol o „sparingpartneroch“, ktorí budú s Vladimirom Putinom „súťažiť“ v prezidentských voľbách v roku 2024. Dva mediálne zdroje blízke Kremľu pritom uviedli, že jedným z hlavných kritérií výberu bol vek a medzi zaregistrovanými kandidátmi by nemali byť politici mladší ako 50 rokov.Podľa zástupcov ruskej prezidentskej administratívy by totiž prítomnosť takýchto kandidátov na volebných lístkoch mohla u Rusov vyvolať dojem, že 70-ročný Putin „už nie je tým mužom, ktorý sa dostal k moci pevnou rukou“.Putinova administratíva očakáva, že vo voľbách budú kandidovať zástupcovia troch parlamentných strán: Komunistickej strany, Liberálnodemokratickej strany a Nového ľudu.Kandidátom Komunistickej strany by mal byť podľa Kremľa Gennadij Zjuganov , ktorý získal v roku 2008 v prezidentských voľbách 17 % a v roku 2012 18 % hlasov. Takáto stabilita ratingu je pre Kremeľ dôležitá, pretože Putin by mal podľa plánov v nadchádzajúcich voľbách dosiahnuť „rekordný výsledok“ - pri účasti viac ako 70 % musí získať viac ako 80 % hlasov.Za Liberálnodemokratickú stranu by mal kandidovať jej líder Leonid Sluckij , ktorý chce vraj kandidovať sám, „pretože miluje PR“, „rád sa ukazuje na verejnosti“ a má v úmysle „zvýšiť svoju osobnú popularitu“.S kandidátom Nového ľudu je to však zložitejšie. Kremeľ by rád videl kandidovať predsedu strany a podnikateľa Alexeja Nečajeva. Ten však podľa zdrojov Meduzy blízkych Kremľu chápe, že nebude môcť získať veľa hlasov a nechce zbierať omrvinky. Navrhuje preto podpredsedu Štátnej dumy Vladislava Davankova, ktorý sa v súčasnosti uchádza o post starostu Moskvy.Tento kandidát však nevyhovuje Putinovej administratíve. Má totiž 39 rokov, miluje PR a vie dobre vystupovať na verejnosti. Administratíva sa preto domnieva, že mladý a aktívny kandidát by mohol voličov prinútiť myslieť na prezidentov vek, a to by bol nepriaznivý kontrast.