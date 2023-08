Zomrel Alojz Rakús, jeden z prvých ministrov zdravotníctva po Nežnej revolúcii a politik KDH

28.8.2023 (SITA.sk) - Zomrel jeden z prvých ministrov zdravotníctva po Nežnej revolúcii, psychiater a politik KDH Alojz Rakús. Na sociálnej sieti o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská Kresťanská únia ).Rakús sa narodil 14. mája 1947. V rokoch 1990 až 1992 bol v rámci Československa ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky v prvej vláde Vladimíra Mečiara a vláde Jána Čarnogurského. Členom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) bol v rokoch 1990 až 2008. Vo voľbách v roku 1992 bol zvolený za KDH do slovenskej časti Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, kde zotrval do zániku Československa v decembri 1992. Poslancom parlamentu bol od roku 1998 do roku 2002.Od roku 2008 sa pridal ku Konzervatívnym demokratom Slovenska (predsedom strany bol Vladimír Palko), za ktorých neúspešne kandidoval do Národnej rady SR v parlamentných voľbách v roku 2012 na kandidátnej listine strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. V rokoch 1994 - 2002 bol predsedom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. V roku 2002 vyvolal rozruch svojimi postojmi k homosexualite. Rakús vtedy hovoril o prípadoch, keď je homosexualitu možné liečiť.