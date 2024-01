Kremeľ zvažuje plán konfiškácie majetku ľudí, Volodin ho nazval „zákon na darebákov“

23.1.2024 (SITA.sk) - Kremeľ začal zvažovať návrh zákona, ktorý by mu dal právomoc zhabať majetok ľudí odsúdených za hanobenie ruských ozbrojených síl. Referuje o tom web news.sky.com.Kritika toho, čo Moskva nazýva „špeciálna vojenská operácia“ na Ukrajine, je v Rusku od začiatku vojny považovaná za zločin. Teraz je však cieľom nového zákona ešte viac sprísniť tresty pre „previnilcov“.Štátu by to umožnilo skonfiškovať majetok Rusov, ktorí odišli z krajiny a kritizovali vojnu, ale naďalej sa spoliehajú na príjmy z prenájmu svojich domov alebo bytov v Rusku.Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin nazval legislatívny návrh ako „zákon na darebákov“.„Každý, kto sa pokúsi zničiť Rusko, zradí ho, musí byť patrične potrestaný a splatiť krajine škody vo forme svojho majetku,“ povedal Volodin.