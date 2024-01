Agresívny muž v Bratislave napadol maloletého chlapca, jeho otca a následne aj privolaného policajta

22.1.2024 (SITA.sk) - Agresívny muž v Bratislave napadol chlapca, neskôr aj jeho otca a policajta. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z trestného činu výtržníctva a útoku na verejného činiteľa 35-ročnému Petrovi R. z Bratislavy. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , incident sa odohral koncom minulého týždňa na Bieloruskej ulici.Muž najprv zaútočil päsťou do tváre maloletého chlapca potom, ako vyšiel z vchodu obytného domu. Neskôr po príchode policajtov sa zahnal aj na jeho otca.Policajti chceli mužovi nasadiť putá, avšak ten vo svojom agresívnom správaní pokračoval a päsťou do tváre udrel aj policajta. Policajt utrpel zranenie vyžadujúce si ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Útočníka následne spacifikovali a zadržali. Na základe rozhodnutia sudcu ho umiestnili do väzby.