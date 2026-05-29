 Zo zahraničia

29. mája 2026

Kremeľská propagandistka ovládla médiá pred blížiacimi sa francúzskymi prezidentskými voľbami


india_russia_putin_75783 676x451 29.5.2026 (SITA.sk) - Bývalá šéfka pobočky ruskej RT Ksenia Fiodorovová šíri vo francúzskych médiách proruské posolstvá a vyvoláva pobúrenie.

Francúzske úrady, odborníci na dezinformácie aj časť médií vyjadrujú rastúce obavy z vplyvu bývalej šéfky francúzskej pobočky ruskej štátnej televízie RT Ksenie Fiodorovovej, ktorá po zákaze RT vo Francúzsku získala výrazný priestor v konzervatívnych médiách miliardára Vincenta Bollorého.



Kremeľské lži


Štyridsaťpäťročná Fiodorovová pravidelne vystupuje v televízii CNews, rádiu Europe 1 a publikuje komentáre v týždenníku Le Journal du Dimanche.


Kritici tvrdia, že vo svojich vystúpeniach šíri prokremeľské naratívy o vojne na Ukrajine a Západe.


„Rusko je schopné pomôcť francúzskej ekonomike,“ vyhlásila tento týždeň v televízii CNews. Podľa nej bude pre nástupcu prezidenta Emmanuela Macrona po voľbách v roku 2027 „povinné“ udržiavať dobré vzťahy s Moskvou.



Putinove predstavy


RT France bola vo Francúzsku zakázaná po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a definitívne ukončila činnosť o rok neskôr.


Fiodorovová však z verejného priestoru nezmizla a podľa denníka Le Monde sa stala „najvplyvnejšou propagandistkou Kremľa vo Francúzsku“.


Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot priznal, že možnosti štátu sú obmedzené.


„Otvorenie vysielania a novinových rubrík tejto žene znamená jednoducho plnenie želaní Vladimira Putina,“ povedal Barrot. Zároveň však dodal, že vo Francúzsku platí sloboda prejavu a „v demokracii možno šíriť lži bez toho, aby človeka poslali do gulagu“.



Papagáj ruskej propagandy


Europoslankyňa Valérie Hayerová podala podnet mediálnemu regulátorovi Arcom. Tvrdí, že sloboda prejavu nemôže ospravedlniť „systematické opakovanie naratívov propagandistického aparátu cudzieho štátu, ktorý podlieha európskym sankciám“.


Diskusiu ešte viac vyostrili informácie denníka Le Monde o nedávnom stretnutí think tanku spojeného s Bollorém, kde sa debatovalo o prezidentských voľbách v roku 2027.


Fiodorovová sa na podujatí stretla aj s francúzskou ministerkou poľnohospodárstva Annie Genevardovou a poradcom krajne pravicového politika Jordana Bardellu.



Rusko vo Francúzsku


Bývalá novinárka ruskej štátnej televízie Marina Ovsiannikovová, ktorá po proteste proti vojne utiekla do Francúzska, označila situáciu za nebezpečnú.


„To, pred čím som utiekla z Ruska, teraz dorazilo do Francúzska,“ povedala AFP.


Fiodorovovej francúzske úrady v roku 2024 predĺžili povolenie na pobyt o desať rokov. Viaceré organizácie teraz plánujú protest a požadujú jeho zrušenie.




Zdroj: SITA.sk - Kremeľská propagandistka ovládla médiá pred blížiacimi sa francúzskymi prezidentskými voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.

