Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
Nová webstránka 7hrozieb.sk chráni seniorov pred podvodníkmi. V preventívnych videách varujú známe slovenské osobnosti
Podvodníci neustále zdokonaľujú svoje taktiky a ich terčom sa čoraz častejšie stávajú naši seniori. Ako odpoveď na tento alarmujúci trend bola spustená nová vzdelávacia webstránka
29.5.2026 (SITA.sk) - Podvodníci neustále zdokonaľujú svoje taktiky a ich terčom sa čoraz častejšie stávajú naši seniori.
Ako odpoveď na tento alarmujúci trend bola spustená nová vzdelávacia webstránka www.7hrozieb.sk. Prostredníctvom série preventívnych videí učí starších ľudí, ako nenaletieť na manipulačné techniky v digitálnych médiách, na internete a pri nevyžiadaných telefonátoch.
Rýchly technologický pokrok je pre staršiu generáciu často náročný. Prirodzenú dôverčivosť seniorov denne zneužívajú organizované skupiny. Agresívny telemarketing, falošné SMS správy od vymyslených "kuriérov" či "príbuzných v núdzi" a internetové podvody predstavujú reálnu hrozbu, pre ktorú môžu dôverčiví ľudia za pár minút prísť o celoživotné úspory.
Portál 7hrozieb.sk preto prichádza s praktickým a účinným riešením. Jeho jadrom sú edukatívne videá šité na mieru starším divákom. Aby boli modelové situácie čo najviac autentické a pútavé, účinkujú v nich známi slovenskí herci a speváci. Tieto osobnosti, ktoré sú cieľovej skupine blízke a seniori ich dobre poznajú z obrazoviek, úplne bez zložitého IT žargónu vysvetľujú, ako moderné nástrahy fungujú. Vďaka zapojeniu obľúbených tvárí a vizuálnym ukážkam z reálnej praxe sa diváci ľahšie naučia, aké údaje nikdy neposkytovať, na aké odkazy neklikať a kedy radšej okamžite zavesiť telefón.
"Seniori sú často pod obrovským tlakom podvodníkov, ktorí v nich zámerne vyvolávajú strach alebo pocit časovej tiesne. Chceli sme priniesť konkrétne ukážky, ktoré si pozrú a hneď pochopia, na čo si dať pozor. Zapojenie známych a rešpektovaných tvárí nám pomáha budovať dôveru. Veríme, že tieto videá mnohým zachránia nielen peniaze, ale aj duševný pokoj a pocit bezpečia," uvádzajú tvorcovia projektu.
Celá platforma je navrhnutá s ohľadom na maximálnu prístupnosť. Má prehľadný dizajn a intuitívne ovládanie, aby sa v nej bez problémov zorientovali aj ľudia s minimálnymi počítačovými zručnosťami. Všetok obsah je k dispozícii bezplatne a bez nutnosti akejkoľvek registrácie.
Tvorcovia zároveň vyzývajú mladšie generácie: nájdite si čas a pozrite si tieto dôležité preventívne videá spoločne so svojimi rodičmi či starými rodičmi. Len tak dokážeme zamedziť tomu, aby sa ďalší ľudia stali obeťami manipulácie.
Všetky preventívne videá a rady nájdete už teraz na adrese: www.7hrozieb.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová webstránka 7hrozieb.sk chráni seniorov pred podvodníkmi. V preventívnych videách varujú známe slovenské osobnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
