Kremnica žila dobrou náladou, aj keď počasie festivalu neprialo

Snímka z otváracieho ceremoniálu na európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2018, v Kremnici dňa 24. augusta 2018.

Kremnica 27. augusta (TASR) - Kde prajú múzy, nemusí priať aj počasie. To platí pre tretí a záverečný deň 38. ročníka Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2018. Tričká a slnečné okuliare ostali doma, výbavou boli dáždniky a vetrovky s kapucňami.Prešovské Divadlo Jonáša Záborského uviedlo inscenáciu Audiencia. Václav Havel ju napísal v roku 1975, v tej dobe pracoval ako robotník v trutnovskom pivovare. Celá hra sa aj odohráva v pivovare a postava Ferdinanda Vaňka nesie Havlove autobiografické rysy. Herecké výkony Igora Kasalu a Michala Novodomského si získali priazeň divákov.Pražské Divadlo Komediograf uviedlo inscenáciu Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská. Tomáš Matonoha a Tomáš Měcháček hrajú dva protipóly gymnastky a politika. Ten je tak dlho vo funkcii, až sa ocitá v postavení ako najpomalší komik na svete.Prvým headlinerom tretieho dňa bolo popoludní bratislavské Štúdio L+S, ktoré uviedlo hru Starí majstri. Dvaja bratia DeManovci sú poslední potomkovia slávnej divadelnej rodiny. Nemajú sa radi, skoro sa neznášajú. Majú rozdielny charakter, talent aj úspech. Keďže ich peňaženky sú prázdne, sú nútení prijať ponuku producenta hrať v divadelnej hre o dvoch bratoch, ktorí sa nenávidia. Bez toho, aby si to uvedomili, sa postupne zbližujú. Herecký koncert Milana Lasicu a Martina Hubu odmenili diváci dlhotrvajúcim potleskom. Pridala sa aj Akadémia humoru, ktorá inscenáciu odmenila ocenením Grand Prix Zlatý gunár.Organizátori neporušili už dlhé roky trvajúcu tradíciu, keď druhým a záverečným headlinerom večera aj celého festivalu bolo Radošinské naivné divadlo. Do Kremnice priviezlo aktuálnu inscenáciu Malý veľký muž. Na motívy pôsobivých životných príbehov Milana Rastislava Štefánika napísal Stanislav Štepka novú verziu inscenácie. Autor v hre sleduje jeho životnú dráhu od narodenia v Košariskách až po jeho mýtické úmrtie v roku 1919. Nabité festivalové šapitó odmenilo Radošincov a hosťujúcich členov SĽUK-u dlhotrvajúcim standing ovation. Viac ako elegantný záver festivalu.povedal pre TASR šéf Radošincov Stanislav Štepka.Akadémia humoru pod vedením prezidenta Luděka Sobotu udelila Zlatých gunárov výtvarníčke a karikaturistke Ivane Šátekovej, Vande Hybnerovej a Lucii Kašiarovej za pouličné predstavenie Angel-ky, herečke Daniele Kolářovej za celoživotný prínos umeniu. Cenu Stana Radiča za objav roka získal Nový cirkus Younák. Mimoriadnu cenu získal Luděk Sobota k životnému jubileu a za prínos k televíznej zábave.povedal na margo Kremnických gagov pre TASR prezident Akadémie humoru Luděk Sobota.