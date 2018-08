Slovenský historik Ivan Kamenec sa dožíva životného jubilea

Historik Ivan Kamenec (vľavo). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra/Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenský historik, dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Ivan Kamenec sa v pondelok 27. augusta dožíva životného jubilea 80 rokov.Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým moderným politickým a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí s dôrazom na obdobie vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) a dejiny holokaustu. Čiastočne sa venoval aj otázkam vnútorného vývoja slovenskej historiografie z aspektu jej dejín a formovania historického vedomia.Ivan Kamenec sa narodil 27. augusta 1938 v Nitre. V roku 1961 získal titul promovaný historik v odbore história – dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil do Štátneho slovenského ústredného archívu v Bratislave, kde pracoval do roku 1963. Jeho ďalším zamestnávateľom do roku 1969 bolo Slovenské národné múzeum (SNM). Od roku 1969 bol členom vedeckej obce v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV). V roku 1971 získal vedeckú hodnosť kandidát vied.Publikovať začal v roku 1965, keď uverejňoval štúdie z oblasti novších a najnovších slovenských dejín 20. storočia v odborných časopisoch doma i v zahraničí.Jeho autorskými dielami sú Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku (1984), Po stopách tragédie (1991), Slovenský stát (v češtine, 1992), Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000), Slovenský štát v obrazoch (2007), Spoločnosť - politika - historiografia (2009), Tragédia politika, kňaza a človeka (2013) a iné. Ako spoluautor sa podieľal na príprave kníh Na společné cestě (1988, s Jozefom Harnom), Malé dejiny česko-slovenských vzťahov 6 (1996, so Zuzanou Fialovou), Holokaust na Slovensku 2 (2003, s Eduardom Nižňanským).Nadácia Milana Šimečku vydala v roku 2002 dielo kolektívu autorov pod názvom Videli sme holokaust, do ktorého patril aj Ivan Kamenec. Samostatnými kapitolami prispel do viacerých odborných diel. Spolu s Vilémom Prečanom a Stanislavom Škorvánkom zostavili súbor dokumentov Vatikán a Slovenská republika 1939-1945 (1992). Venoval sa aj tvorbe stredoškolských a vysokoškolských učebníc dejepisu. Historik tiež externe prednášal na fakultách vysokých škôl nielen v Bratislave, ale aj v Nitre a Trnave.PhDr. Ivan Kamenec, CSc. je držiteľom Medzinárodnej literárnej ceny Egona Ervína Kischa (1999), Ceny Literárneho fondu (2004), Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (2008). V januári 2009 si prevzal Zlatú medailu SAV.Prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska udelil 9. januára 2017 štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ivanovi Kamencovi za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied.