Kremnická autobusová stanica má prejsť modernizáciou za 68-tisíc eur

Kremnická autobusová stanica prejde v najbližšom čase zmenami. Projekt modernizácie pripravilo mesto približne pred troma rokmi, s prácami by sa malo začať v letných mesiacoch.

Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že investíciu vo výške 68-tisíc eur z rozpočtu mesta odsúhlasili mestskí poslanci na pondelkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Okrem hlavnej autobusovej stanice vyčlenili aj prostriedky na obnovu autobusových zastávok na Bystrickej ulici, pri Elbe, psychiatrickej nemocnici a na Langsfeldovej ulici.

Nový asfaltový povrch

Lepšie využitie priestoru

7.6.2022 (Webnoviny.sk) -V rámci plánovaných prác na hlavnej autobusovej stanici sa položí nový asfaltový povrch a vymenia sa jednotlivé autobusové zastávky. Stredový ostrovček, kde stáli diaľkové autobusy, odstránia.Plocha autobusovej stanice sa týmto riešením rozšíri. Ako informoval primátor Alexander Ferenčík , nové dispozičné riešenie bez stredovekého ostrovčeka má vytvoriť predpoklady pre vytvorenie niekoľkých parkovacích miest pre zájazdové autobusy. Tie v minulosti parkovali na parkovisku Jeleň, čo však komplikovalo dopravnú situáciu.„Nároky na parkovanie v meste rastú, chceme preto lepšie využiť aj tento priestor a celkovo prispôsobiť autobusovú stanicu štandardom doby,“ doplnil primátor s tým, že technicky už jednotlivé autobusové zastávky týmto štandardom nezodpovedajú.„Boli sme na obhliadke autobusovej stanice spoločne so zástupcami dopravcu – SAD Zvolen, podľa ktorých by boli najvhodnejším termínom pre realizáciu prác letné mesiace. Vtedy nechodia školské spoje a pohyb na autobusovej stanici je celkovo nižší,“ dodal Ferenčík.Počas realizácie prác príde na autobusovej stanici aj k obmedzeniam, cestujúcich by sa nemali výraznejšie dotknúť. Mesto ich chce v spolupráci s vysúťaženým dodávateľom prác riešiť napríklad rozdelením prác na etapy, prípadne dočasným presmerovaním státia spojov.