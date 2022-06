Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s nákladným autom, hlásia mŕtvych aj zranených

Traja ľudia zahynuli v utorok pri zrážke osobného vlaku s nákladným autom na železničnom priecestí na severozápade Bulharska.

Nehoda sa stal popoludní v obci Gara Orešec, uviedla polícia. Podľa predbežných informácií obeťami sú dvaja rušňovodiči a vodič nákladného vozidla

7.6.2022 (Webnoviny.sk) -Zranenia utrpelo aj niekoľko pasažierov vlaku a previezli ich do nemocnice. Nákladné auto viezlo štrk na stavbu rýchlostnej cesty z hlavného mesta Sofia do mesta Vidin.Nehodu začala vyšetrovať prokuratúra , ale podľa jej predstaviteľov je príliš skoro na to, aby sa určilo, čo bolo jej príčinou.