Kremnické gagy 2025 ponúknu svetové gagy vo svetovej zostave

Festival humoru a satiry Kremnické gagy oslávi v roku 2025 svoje 45. výročie vo veľkom štýle. Témou jubilejného ročníka budú Svetové gagy, návštevníci sa môžu tešiť na skutočne medzinárodnú zostavu diel a umelcov. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Veronika Chrienová.





V Kremnici sa od štvrtka 28. do nedele 31. augusta predstavia tvorcovia z Austrálie, Belgicka, Bulharska, Česka, Francúzska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maďarska, Nemecka, Nového Zélandu, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska. Festival tento rok odprezentuje viac ako 100 predstavení, čím potvrdzuje svoju pozíciu jedinečnej prehliadky humoru, satiry a kultivovanej zábavy.Kremnické gagy patria medzi najstaršie festivaly svojho druhu vôbec. Vznikli v roku 1981 v podmienkach totalitného štátu, kde kritika, satira a humor boli nežiadúcimi javmi. Práve preto bol vznik festivalu aktom odvahy a túžby po slobode prejavu. Dnes, po 45 rokoch, si kladieme otázku: Ako sme na tom s humorom, nadhľadom a slobodou slova dnes? Odpovede nám pomôžu hľadať rôzne inšpiratívne osobnosti zo spoločenského života, ktoré budú súčasťou sprievodných diskusií a reflexií festivalu.Humor je svetonázor a Kremnické gagy každoročne dokazujú, že smiech nie je únik, ale spôsob, ako pochopiť a reflektovať svet. Vo festivalovom programe nebudú chýbať najkvalitnejšie produkcie z domácej profesionálnej scény, ale ani ocenené neprofesionálne divadlá, ktoré svojou tvorivosťou a odvahou prinášajú nezameniteľnú atmosféru.Program ponúkne pestrú paletu humoru, od fyzického divadla, cez činohru, pantomímu, modernú klauniádu, ostrú satiru až po výtvarný humor a karikatúru - a tak ukáže, že smiech je naozaj univerzálny jazyk. Skutočnou lahôdkou budú zahraničné predstavenia v slovenskej premiére, ktoré prinesú nový pohľad na humor z rôznych kútov sveta. Viac ako polovica predstavení je bez vstupného. Kľúčový vizuál a plagát tohto ročníka pripravil zosnulý výtvarník Peter Stankovič.Pri príležitosti okrúhleho 45. ročníka sa do programu vracia viacero laureátov legendárnej ceny Zlatý gunár, ktorí počas uplynulých desaťročí formovali tvár festivalu. Novinkou alebo skôr staronovou tradíciou bude obnovenie anticeny Trafená hus. Festival zároveň vzdá hold výnimočným osobnostiam slovenského humoru, do Uličky slávnych nosov pribudne reliéf herca a hudobníka Dana Heribana, ktorého tvorba zanechala nezmazateľnú stopu v srdciach publika aj umeleckej obce.