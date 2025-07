Video: Juraj Loj prežil na premiére Zbormajstra osobnú traumu

Slovenský herec Juraj Loj stvárnil hlavnú postavu v kontroverznej snímke Zbormajster. Český režisér a scenárista filmu Ondřej Provazník sa pri jeho tvorbe nechal inšpirovať veľkou kauzou pražského dievčenského speváckeho zboru Bambini di Praga. Jeho zbormajstra Bohumila Kulínského v roku 2004 obvinili a napokon aj odsúdili v súvislosti s trestným činom zneužívania, ohrozovania výchovy mládeže a útlaku. Jeho obeťami malo byť 49 zboristiek v roku 1984 až 2004.



„Okamžite som vedel, že to chcem robiť, pretože je to dôležitá téma a bola to obrovská výzva. Mám veľmi rád výzvy, ale moje ustráchané ego mi hovorilo - neber to, negatívna postava ti môže uškodiť, ale počúval som svoje srdce a zobral som to,“ komentoval svoju prvú hlavnú úlohu vo filme Loj. Podľa vlastných slov prežil osobnú traumu, keď sa vo filme videl na slávnostnej premiére na MFF Karlove Vary. „Vidieť sa na plátne, robiť to, čo tam robím, a to, ako to Ondro napísal, vyskladal, ako to natočil, bolo pre mňa šokujúce napriek tomu, že som poznal príbeh a natočil ho. Každá jedna situácia má toľko vysvetlení, rôznych podtextov a toľko vrstiev, že som to nečakal. Bol som z toho filmu v šoku, v pozitívnom aj negatívnom zmysle,“ podotkol Loj.



Zbormajster je podľa jeho slov nakrútený z pohľadu 12-ročnej dievčiny Karolíny, ktorá sa dostane do Á-čkového zboru, kde chodí jej sestra Lucia. Vedúceho dievčenského zboru zaujme vizážou a tým, ako krásne spieva. „Dohodli sme sa, že nejdem hrať Kulínského a svojho zbormajstra si vymyslíme sami,“ priblížil proces tvorby filmu Loj, ktorý mal v čase kauzy Bambini di Praga desať rokov, teda ju nepoznal. Počas príprav na postavu ho prekvapili zistenia, ktoré sa o kauze dočítal. „Mnohí rodičia o tom vedeli, dokonca jeho otec robil to isté a matka pána Kulínského o tom vedela. Bolo pre mňa šokujúce, ako pred tým spoločnosť a samotní rodičia zakrývali oči,“ poznamenal herec ku kauze z 90. rokov.



„V kauze Bambini bolo rozporuplné najmä súdne pojednávanie, kde proti sebe stáli protichodné svedectvá bývalých zboristiek. Tento zvláštny fakt bol základným motorom pre môj film. Snažil som sa potom vytvoriť fiktívny príbeh, ktorý by poukázal na korene rozdielnej interpretácie minulosti, povedal Ondřej Provazník, ktorý sa nechal inšpirovať aj ďalšími podobnými prípadmi. Pre vierohodnosť filmu bol odhodlaný urobiť maximum. Preto sa aj nakrúcalo s reálnym dievčenským speváckym zborom, do ktorého bolo dosadených niekoľko herečiek. Hlavnú rolu získala z rozsiahleho castingu Kateřina Falbrová, pre ktorú išlo v jej 13 rokoch o prvú hereckú rolu. Z karlovarského festivalu si odniesla Zvláštne uznanie poroty.



Film Zbormajster je v kinách od 10. júla.