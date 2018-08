Kremnické gagy majú za sebou druhý festivalový deň

Originálne spojenie divadla, akrobacie, živej hudby a folklóru predviedol Nový cirkus Younák na na 38. ročníku Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Príbeh najväčšieho slovenského hrdinu je postavený tak trocha na hlavu, ale s nadhľadom a humorom. Kremnica, 26. augsuta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 26. augusta (TASR) – Centrom slovenského aj európskeho humoru je tento víkend stredoslovenská Kremnica. Fanúšikovia všetkých druhov úsmevnej zábavy sa zišli na 38. ročníku Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Ten má za sebou druhý deň.Bratislavské Divadlo GUnaGU prispelo do programu dvoma inscenáciami. Láska & terpentín z pera Viliama Klimáčka je jemná komédia o tom, že svet potrebuje byť klamaný. Aby sme sa náhodou nedozvedeli pravdu, radšej čosi predstierame. Milan Kňažko hrá maliara, ktorý sa živí falšovaním slávnych obrazov, v réžii Jána Luterána sa stretáva s osudovými láskami, mníškou, socialistickou traktoristkou a súčasnou fotografkou; v postave tajomnej osoby, ktorá so všetkými manipuluje účinkuje Viktor Horján.Druhá inscenácia v podaní GUnaGU, rovnako z pera Viliama Klimáčka, YouTuberi, zaviedla divákov do sveta známeho internetového portálu a jeho účinkujúcich. V digitálnej komédii v rýchlych a krátkych klipoch s pesničkami sa divák stretá s viacerými postavami, ktoré majú na internete svoj program.Divadlo Teatro prišlo na festival s inscenáciou Kumšt. Hra plná komických situácií o tenkej hranici priateľstva patrí medzi najúspešnejšie komédie francúzskej autorky Yasminy Rezy. Kúpiť si obraz nemusí byť veľká zmena v živote, okrem skrášlenia interiéru. No nie vždy. Začína to malou bezvýznamnou hádkou, kvôli obrazu, bielemu obrazu. Reálne priateľstvo, ktoré trvá už niekoľko rokov sa akoby šmahom čarovného prútika zmení na bojisko. V trojici priateľov sa predstavili Csongor Kassai, Gregor Hološka a Martin Mňahončák.Bratislavské Štúdio L+S uviedlo inscenáciu Skaza Titanicu. Príbeh lode, ktorý dodnes fascinuje umelcov, pojal autor John Fiske ako vtipnú paródiu pre dvoch hercov, ktorí špekulujú nad tým, ako by skazu Titanicu zahrali, keby mali takú možnosť. Milan Lasica pôvodný nápad rozvinul, text upravil, a tak vznikla hra plná humoru, sebairónie a klaunských gagov. Dvojica protagonistov Sveťo Malachovský a Michal Kubovčík podala špičkový výkon a vyslúžila si záverečný standing ovation.S inscenáciou Drahá Mathilda sa predstavilo pražské Divadlo u Valšů. Mathilda, šarmantná francúzska dáma a jej dcéra Chloe, učiteľka jazykov, žijú v parížskom byte s výhľadom na Luxemburské záhrady. Ich život sa zmení v momente, keď k nim príde Američan Mathias Gold, ktorému otec odkázal práve tento luxusný byt. V postave Mathildy sa predstavila známa herečka Daniela Kolářová, v ďalších postavách Ilona Svobodová a Luboš Veselý.