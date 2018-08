Kremnickou raritou je Múzeum gýča

Keramickí trpaslíci, ručiace jelene, hodiny s dvomi holúbkami, ale aj stolový zapaľovač s Usámom Bin Ládinom pod dvojičkami, ktorý pohybom prsta zapáli útočiace lietadlo, patrí medzi exponáty ojedinelého Múzea gýča. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 26. augusta (TASR) – Upršaným predpoludním vstúpil v nedeľu do tretieho dňa Medzinárodný festival humoru a satiry Kremnické gagy 2018. Veľkou raritou mesta Kremnica je Múzeum gýča, ktoré sa viaže k tomuto festivalu a je jednou zo sprievodných akcií.Múzeum sídli v Bellovom dome v hornej časti Štefánikovho námestia a je jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. V súčasnosti obsahuje cennú zbierku 1479 exponátov. Už vstup do výstavných priestorov je originálny, prechádza sa detektorom gýča, ktorým je toi-toi plastová toaleta, známa z letných festivalov. Návštevníkov privíta hovoriaca soška amerického prezidenta Georgea Busha mladšieho.povedal pre TASR sprievodca múzea Miroslav Marko.Múzeum má aj úsek poľovníctva, kde sú najviac zastúpené rôzne porcelánové sošky jeleňov či srnčej zveri, fľaše a vázy, rôzne sošky zvieratiek. Zaujme zariadená obývačka s rozťahovacím gaučom, závesmi, vankúšmi a teplými papučami, televízor, rádio, vianočný stromček i kozmetický stolík, samozrejme, všetko desiatky rokov staré. Nechýba pionierska rovnošata aj so šatkou, zväzácka rovnošata, členské preukazy SZM i dederónová košeľa z bývalej Nemeckej demokratickej republiky.Predchodcom Múzea gýča bola výstava Gýč 82, ktorá vznikla z podnetu člena Kremnického divadielka v podzemí a umeleckého kováča Romana Vykysalého na 2. ročníku Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy v septembri 1982. Výstava sa ešte zopakovala na nasledujúcom treťom ročníku. K obnove myšlienky zbierania a vystavovania gýčov došlo až na 24. festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2004. Stála expozícia je v Kremnici od júla 2005 v už spomínanom meštianskom dome na Štefánikovom námestí.