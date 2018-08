Kremnické gagy potešili druhý deň aj detských divákov

Kremnické gagy 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 25. augusta (TASR) – Stredoslovenské banské mesto Kremnica žije tento víkend humorom. Priaznivci všetkých druhov úsmevnej zábavy sa zišli na 38. ročníku Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2018. Denný program druhého dňa zamerali organizátori hlavne na detského a mladého diváka. V Kremnici sa ochladilo, a tak tričká vystriedali svetle a mikiny. Náladu to však nijako neznížilo.Nemecký kabaretiér Günter Fortmeier priviezol do Kremnice tieňové divadlo s názvom Hands up comedy. Tomuto druhu umenia sa venuje už viac ako 25 rokov. Pomocou rúk, tmy, svetla a malých rekvizít dokáže vytvoriť neuveriteľné obrazy. Vďaka jeho zmyslu pre humor a mimoriadnej originálnej technike získal viacero kabaretných ocenení.Lucia Kašiarová a Vanda Hybnerová uviedli nebeskú interaktívnu hru pre najmenších s názvom Angelky. Dve nemotorné Angelky strážia nebeskú bránu. Kde sa ale majú hrať? Však nebeská brána sa nemusí strážiť stále, a tak sa nájde aj čas na hry a fantázie. A keďže predstavenie je interaktívne, zapojilo sa doň aj niekoľko detí z hľadiska.Pouličný klaun, improvizátor a zabávač Mr.Qwirk, civilným menom Russel Grey, meral cestu do Kremnice až z Austrálie. Jeho šou ponúkla obratnú manipuláciu s vecami, riskantnú akrobaciu aj žonglovanie. Narába s rôznymi predmetmi, medzi jeho rekvizity patrili gumené rukavice, štvormetrová hadica, bicyklová pumpa, pingpongové loptičky aj mačety.Veľkej obľube sa v Kremnici tešia aj pouličné klaunovské šou. V jednej z nich sa predstavili Rakúšania Sebastian Berger a Christine Hapt. Ich šou s názvom Fenfire ponúkla mimoriadnu techniku s nezvyčajnými horiacimi predmetmi, to všetko v kombinácii s typickým viedenským humorom.Bábkovú komédiu, inšpirovanú rozprávkou o rodinke tučniakov s názvom Klaun Pingu, ponúkla česká Bilbo companie. Teáter Komika reprezentovali Roman Mihálka a Adrián Ohrádka s inscenáciou Príbeh rytiera. Potulní komedianti s maringotkou vyrozprávali príbeh o rytierovi, ktorý sa vybral do sveta, aby si získal za ženu krásnu princeznú. Na ceste ho čaká množstvo prekážok, ktoré statočný rytier zvládne aj za pomoci detí z hľadiska.