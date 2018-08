Veľkú cenu SOZA za rok 2017 získa Marika Gombitová

Na archívnej snímke speváčka Marika Gombitová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) na galavečeri v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava vo štvrtok 20. septembra odovzdá ocenenia za rok 2017. Bude to už 22. ročník tohto podujatia, v rámci ktorého budú ocenení nielen autori, ale aj nahrávacie spoločnosti s najúspešnejšími zvukovými nosičmi a rádia, ktoré majú najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.objasňuje ich princíp predseda Matúš Jakabčic a dodáva:Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2017 ju získa Marika Gombitová, jedna z najvýraznejších predstaviteliek slovenskej populárnej hudby, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do jej dejín svojím životným príbehom aj tvorbou. Nahrala deväť albumov, na ktoré skomponovala viac ako 60 skladieb. Sú medzi nimi aj také klenoty ako Koloseum, Zem menom Láska, Neznámy pár, Adresa ja adresa ty, Paradiso, V období dažďa a iné. Marika Gombitová je prvou ženou, ktorá získa toto prestížne ocenenie v jeho doterajšej histórii.povedal textár Kamil Peteraj, ktorý Veľkú cenu SOZA získal za rok 2014. Teraz do jeho zbierky pribudne aj ďalšia honorárna cena za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí.predstavuje ďalšiu honorárnu cenu Matúš Jakabčic a dodáva:doplnil Jakabčic.