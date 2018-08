Kremnicu cez víkend opantá humor, v Bratislave bude festival Uprising

Kremnické gagy, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Uprising Reggae Festival na Zlatých pieskoch.

Bratislava 24. augusta (TASR) – Stredoslovenské banské mesto Kremnica sa tento víkend stane centrom európskeho humoru. V poradí 38. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ponúkne od 24. do 26. augusta umenie v podaní domácich aj zahraničných umelcov. Návštevníkov čaká viac ako 60 predstavení, na polovicu z nich bude voľný vstup.Gagy budú tento rok česko-slovenské, karikatúra stredoeurópska a pouličné umenie svetové. Do Kremnice na konci augusta prichádzajú dve silné generácie česko-slovenských umelcov, budú nimi Milan Lasica, Martin Huba, Zuzana Kronerová, Stanislav Štepka, Milan Kňažko, Daniela Kolářová, Luděk Sobota, Oldřich Navrátil, ale aj Vanda Hybnerová, Tomáš Matonoha, Dominika Kavaschová, Michal Kubovčík, Sväťo Malachovský, Csongor Kassai a ďalší umelci. V Uličke slávnych nosov pribudnú reliéfy slávnej dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich.Špecialitkou bude viac ako 1400 exponátov v Múzeu gýča, ktoré je unikátom svojho druhu. Hlavné námestie ožije svetovým umením, prídu umelci z Austrálie, USA, Kanady, Nemecka, Španielska a Litvy. Kreslený humor má tento rok silné zastúpenie. Prídu karikaturisti z Maďarska, Poľska, Srbska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska. Unikátna bude výstava s názvom 1968, ktorá obsahuje 68 výtvarných diel od ôsmich autorov publikovaných pred 50 rokmi.V bratislavskom rekreačnom areáli Zlaté piesky sa začína 11. ročník Uprising festivalu s menami ako Gentleman, Inner Circle, Julian Marley, Lady Leshurr, High Contrast Live či Onyx & Dope D.O.D. Line-up ponúka interpretov od USA cez Jamajku, Maltu až po Indonéziu, zástupcov všetkých žánrov od reggae, dancehall a dub až po hiphop a DnB, bohatý sprievodný program. Organizátori tento rok pridali nový kemp a pláže, areál Zlatých pieskov bude opäť na jeden víkend k dispozícii len pre festivalových návštevníkov.Lokálne slovenské aj české farby prídu hájiť raper Rest, Čis T, Vec a Škrupo aj s ich kapelou, reggae úderka Urban Robot s MessenJah, Oldhunta a Colectivo, pojašení La3no, Akustika aj Smola a Hrušky či Pokyman & Lukie Fwd, ktorí koncertovali na Szigete.Silné zastúpenie majú na Uprisingu tento rok legendy reggae a ska, na pódiách sa počas dvoch dní vystriedajú také zvučné mená ako Derrick Morgan spoločne s The Skatalites, Johnny Osbourne, Mighty Diamonds či Lee Scratch Perry & Mad Professor. O program v neskorších nočných hodinách sa postarajú hviezdy lámaných bítov - High Contrast s jeho novým projektom so živou kapelou, Dub Phizix & Strategy, Benny Page aj náš DJ Kato a dvojica dídžejov Olis Bakulu & Slight, ktorí si špeciálne pre Uprising pripravili aj novú šou s britským MC Jimmym Dangerom.