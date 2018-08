Zomrel gitarista Ed King, spoluautor hitu Sweet Home Alabama od Lynyrd Skynyrd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Vo veku 68 rokov zomrel americký gitarista Ed King, známy najmä z pôsobenia v kapele Lynyrd Skynyrd. Naposledy vydýchol v stredu v Nashville. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa, no muzikant bojoval s rakovinou pľúc, pre ktorú ho nedávno hospitalizovali. Podľa správy na sociálnej sieti Facebook, však zomrel vo svojom dome.Edward Calhoun King sa narodil 14. septembra 1949 v kalifornskom meste Glendale. Bol zakladajúcim členom psychedelickej kapely Strawberry Alarm Clock, ktorá má na konte známy singel Incense and Peppermints. V roku 1972 sa stal členom Lynyrd Skynyrd, s ktorými nahral prvé tri albumy (Pronounced 'L?h-'nérd 'Skin-'nérd) (1973), Second Helping (1974) a Nuthin' Fancy (1975).Je tiež spoluautorom hitu Sweet Home Alabama, pričom v úvode piesne je možné počuť, ako odpočítava jej začiatok. King skupinu v roku 1975 opustil, vrátil sa k nej však ešte v období 1987 až 1996 a nahral s ňou počiny Lynyrd Skynyrd 1991 (1991), The Last Rebel (1993) a Endangered Species (1994).V marci 2006 ho ako člena Lynyrd Skynyrd uviedli do Rock 'n' rollovej siene slávy. Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.