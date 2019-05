Kresťanská únia je pripravená rokovať o predvolebnej koalícii

Predsedníčka KÚ Anna Záborská, archívna snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 27. mája (TASR) – Kresťanská únia nepodmieňuje a nikdy ani nepodmieňovala vytvorenie koalície s KDH personálnou výmenou na čele kresťanských demokratov. Zdôraznili to lídri Kresťanskej únie (KÚ) po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a v súvislosti s možným spájaním pred parlamentnými voľbami v roku 2020.“ uviedla predsedníčka KÚ Anna Záborská.Jeden z kandidátov KÚ do EP Branislav Škripek si myslí, že výsledok v eurovoľbách (3,85 percenta hlasov) je signálom, že projekt Kresťanskej únie má budúcnosť. "dodal Škripek.Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do EP sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila v nedeľu (26. 5.) Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.