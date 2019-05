O sťažnosti Ladislava B. voči najnovšiemu obvineniu sa ešte nerozhodlo

Na archívnej snímke Ladislav B. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Polícia a ani prokuratúra zatiaľ nerozhodli o sťažnosti právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava B. voči najnovšiemu obvineniu.uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.Polícia nedávno podnikateľa obvinila v inej kauze neodvedenia dane a poistného. Voči obvineniu podal jeho právny zástupca Peter Filip sťažnosť na príslušný útvar Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). O sťažnosti útvar NAKA ešte nerozhodol a nemá zákonnú lehotu, dokedy tak má urobiť. TASR to minulý týždeň potvrdil obhajca Filip.povedal vtedy hovorca Slivka.Medzičasom Okresný súd (OS) Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok podnikateľa.píše sa v rozhodnutí zverejnenom v Obchodnom vestníku. Konkurzná správkyňa Lenka Ivanová začala zisťovať, aký má podnikateľ majetok. Môže žiadať, aby sa skoršie prevody nehnuteľností a firiem vrátili späť do majetkovej podstaty.Podnikateľa v inej kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Ladislavovi B. zároveň prepadol majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Podnikateľ sa následne sám prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody, ktorý aktuálne vykonáva vo väzení v Dubnici nad Váhom.Podnikateľ za posledné mesiace prepísal podľa RTVS viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave.