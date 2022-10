Kresťanská únia (KÚ) vyzýva na iniciatívu Slovenska smerujúcu k začiatku rokovaní o prímerí na Ukrajine

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanská únia s hlbokým znepokojením pozoruje pokračujúcu vojnu na Ukrajine. "Od samého začiatku zásadne odsudzujeme ruskú agresiu a vyzývame v duchu slov pápeža Františka na začatie rokovaní o okamžitom prímerí.Na konci každej vojny sú rokovania o prímerí. Slovensko musí urobiť všetko preto, aby sa utrpenie ukrajinského ale aj ruského ľudu čo najskôr skončilo. Pevne veríme, že premiér Heger ako aj minister zahraničných vecí Káčer urobia čo bude v ich silách a možnostiach pre čo najrýchlejšie zastavenie násilia na Ukrajine," hovorí predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.Na záver si dovoľujeme pripojiť aj prepis slov pápeža Františka z 2. októbra 2022:"Drahí bratia a sestry!Priebeh vojny na Ukrajine sa stal natoľko vážnym, zničujúcim a hrozivým, že vyvoláva veľké obavy. Preto by som tomu dnes rád venoval celú úvahu pred modlitbou Anjel Pána. Táto hrozná a nepredstaviteľná rana pre ľudstvo, namiesto toho, aby sa zahojila, naozaj naďalej prelieva ešte viac krvi a hrozí, že sa bude ďalej rozširovať.Cítim smútok z riek krvi a sĺz preliatych v týchto mesiacoch. Som zarmútený tisíckami obetí, zvlášť detí, a skazou, ktorá zanechala mnoho ľudí a rodín bez domova a ohrozuje obrovské územia zimou a hladom. Určité činy nemožno nikdy ospravedlniť, nikdy! Je znepokojujúce, že svet sa učí geografiu Ukrajiny cez názvy ako Buča, Irpiň, Mariupol, Izjum a ďalšie oblasti, ktoré sa stali miestami neopísateľného utrpenia a strachu. A čo fakt, že ľudstvo opäť čelí atómovej hrozbe? Je to absurdné.Čo sa ešte má stať ďalej? Koľko krvi musí ešte pretiecť, aby sme si uvedomili, že vojna nikdy nie je riešením, iba deštrukciou? V mene Božom a v mene zmyslu pre ľudskosť, ktorá prebýva v každom srdci, obnovujem svoju výzvu na okamžité prímerie. Zastavme zbrojenie a hľadajme podmienky na rokovania, ktoré povedú k riešeniam, ktoré nie sú vnucované silou, ale sú konsenzuálne, spravodlivé a stabilné. A budú takými, ak budú založené na rešpektovaní posvätnej hodnoty ľudského života, ako aj suverenity a územnej celistvosti každej krajiny a práv menšín a oprávnených záujmov.Hlboko odsudzujem vážnu situáciu, ktorá nastala v posledných dňoch s ďalšími krokmi, ktoré sú v rozpore so zásadami medzinárodného práva. Zvyšuje sa riziko jadrovej eskalácie, čo vyvoláva obavy z nekontrolovateľných a katastrofálnych následkov na celom svete.Moja výzva je určená predovšetkým prezidentovi Ruskej federácie, zaprisahávam ho, aby zastavil túto špirálu násilia a smrti, a to aj v záujme vlastného ľudu. Na druhej strane, zarmútený obrovským utrpením ukrajinského ľudu v dôsledku agresie, ktorú utrpel, adresujem rovnako sebavedomú výzvu prezidentovi Ukrajiny, aby bol otvorený vážnym návrhom na mier. Vyzývam všetkých protagonistov medzinárodného života a politických lídrov národov, aby urobili všetko pre ukončenie vojny bez toho, aby sa nechali vtiahnuť do nebezpečnej eskalácie, a aby presadzovali a podporovali iniciatívy na dialóg. Prosím, dovoľte mladším generáciám dýchať ozdravný vzduch mieru, nie znečistený vzduch vojny, ktorý je šialenstvom!Po siedmich mesiacoch nepriateľstva použime všetky diplomatické prostriedky, dokonca aj tie, ktoré možno doteraz neboli použité, aby sme ukončili túto hroznú tragédiu. Vojna sama o sebe je chyba a hrôza!Dôverujme v Božie milosrdenstvo, ktoré môže zmeniť srdcia, a v materinský príhovor Kráľovnej pokoja, keď pozdvihujeme našu prosbu k Ružencovej Panne Márii z Pompejí, duchovne zjednotení s veriacimi zhromaždenými v jej svätyni a v mnohých iných častiach sveta."Informačný servis