Fico by chcel predčasné voľby na jar, ale má aj náhradný termín. Politikov vyzýva k rokovaniam o novele ústavy (video)

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico chce osloviť všetky politické subjekty na Slovensku, aby si spolu sadli a začali hovoriť o tom, ako prebehne rokovanie na októbrovej schôdzi, pokiaľ ide o návrh na novelizáciu Ústavy SR. Dodal, že táto novelizácia je základným predpokladom na to, aby sa mohli uskutočniť predčasné parlamentné voľby.„Ideálne by bolo, keby boli voľby na jar, v marci budúceho roku. Smer-SD podporuje čo najskoršie konanie parlamentných volieb," povedal Fico v piatok na tlačovej konferencii. Strana je zároveň otvorená diskutovať aj o kompromise, napr. že by sa voľby konali v júni 2023.„Voľby, voľby, voľby, inak budete v parlamente svedkami nechutností, budete svedkami nefunkčnej vlády, budete svedkami nefunkčného štátu, ako to vidíme už v týchto dňoch," doplnil.