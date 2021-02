Kresťanská únia ponúka pomoc pri obnovení verejných bohoslužieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Kresťanskej únie, predsedníčka Anna Záborská a poslanci NR SR Richard Vašečka, Radovan Marcinčin, Ján Szőllős a Katarína Hatráková pokladajú list biskupov premiérovi a členom vlády, týkajúci sa sprístupnenia duchovnej služby, za opodstatnený. Preto ponúkajú premiérovi a vláde pomoc. Chcú sa stretnúť s členmi pandemickej komisie, aby našli riešenia ako by sa dalo obnoviť verejné slávenie bohoslužieb čím skôr a zároveň čím bezpečnejšie."Začína sa 40 dňové pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Vieme, že zlá pandemická situácia nedovoľuje hneď otvorenie chrámov pre bohoslužby. Napriek tomu je dôležité hľadať spôsoby, ako ich čo najskôr otvoriť pre veriacich tak, aby boli verejné bohoslužby čo najbezpečnejšie. Máme návrhy, ako napriek vážnej situácii v nemocniciach zabezpečiť počas Pôstu prípravu hygienických opatrení v chrámoch tak, aby sa najneskôr na Veľkú noc otvorili pre veriacich," hovorí Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie."List biskupskej konferencie premiérovi a členom vlády veľmi dobre vystihuje situáciu, v ktorej sa veriaci ľudia nachádzajú. S ich argumentmi sa stotožňujeme. Otvorenie kostolov nie je službou pre Cirkev, ale službou pre ľudí. Tak, ako ľudia aj počas pandémie potrebujú navštíviť obchod s potravinami, lekára či psychológa, potrebujú aj starostlivosť o duchovné zdravie. Práve začínajúce Pôstne obdobie nám pripomína, že "nielen z chleba je človek živý"," uviedol poslanec Richard Vašečka."Naplno si uvedomujeme vážnosť epidemiologickej situácie, a preto chceme hľadať riešenia, ktoré budú brať ohľad na zdravie a bezpečnosť všetkých. Je potrebné však uviesť, že vo viacerých krajinách Európy je účasť na bohoslužbách pri dodržiavaní prísnych opatrení povolená aj napriek všeobecnému zákazu vychádzania," dodáva Ján Szőllős, poslanec za Kresťanskú úniu v klube OĽaNO."Samozrejme, najlepším riešením by bolo všeobecné zlepšovanie zdravotnej situácie a odľahčenie našich nemocníc. Takéto zlepšenie znamená už pri prechode na bordovú fázu (prvú, ktorá nasleduje po súčasnej čiernej) účasť na bohoslužbách za rovnakých podmienok, aké sú pre otvorenie obchodov, ktoré zas strácajú ekonomicky – teda jeden človek na 15 m2 plochy. K tomu môžeme a musíme prispieť my všetci maximálnou zodpovednosťou a ohľaduplnosťou pri dodržiavaní rozumných opatrení," konštatuje Radovan Marcinčin, poslanec za Kresťanskú úniu v klube OĽaNO.Informačný servis