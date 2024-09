Kresťanskí demokrati chcú zmenou v ústave zabrániť zneužívaniu skráteného legislatívneho konania

Poistka voči zneužívaniu skráteného legislatívneho konania

Postupy preskúma Ústavný súd SR

1.9.2024 (SITA.sk) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie chce iniciovať širokú politickú diskusiu o zmenách Ústavy SR a ďalších zákonov. Ako predstavitelia KDH uviedli na nedeľňajšom brífingu, cieľom je priniesť viac ochrany demokracie, základných ľudských práv a hodnôt, na ktorých stojí ústava a naša štátnosť.Hnutie konkrétne chce, aby si SR chránila svoju suverenitu v základných kultúrno-etických otázkach a aby Slovensko účinne chránilo základné práva a slobody všetkých jeho občanov, vrátane dôsledného rešpektovania slobody svedomia a slobody prejavu.,,Rámcové okruhy zmien sme predstavili v polovici júla, kedy sme sľúbili, že o podrobnostiach chceme viesť dobromyseľný dialóg so všetkými parlamentnými stranami, a to aj s našimi názorovými oponentmi. Dnes chceme podrobnejšie predstaviť jednu z avizovaných priorít, ktorou je ochrana proti zneužívaniu skratiek pri tvorbe zákonov," povedal predseda KDH Milan Majerský . Hnutie podľa neho chce, aby sa o všetkých dôležitých zmenách vždy viedla poctivá odborná i politická diskusia.„Toto považujeme za podstatný úvod do diskusie aj k ostatným prioritám,“ zdôraznil Majerský.KDH v tejto súvislosti s tímom ústavných právnikov pripravilo vecný zámer návrhu novely Ústavy SR, ktorý by predstavoval účinnú poistku proti porušovaniu pravidiel tvorby právnych predpisov, a to osobitne voči zneužívaniu skráteného legislatívneho konania ,,Náš návrh počíta s tým, že parlament bude mať naďalej možnosť prijímať zákony aj v skrátenom režime, avšak takýto postup bude môcť následne preskúmať Ústavný súd SR . Ak ústavný súd vysloví, že postup parlamentu pri legislatívnom konaní o návrhu zákona nebol v súlade s ústavou, stráca príslušný zákon účinnosť a platnosť,“ vysvetli podpredseda kresťanských demokratov Viliam Karas . Ako ďalej uviedol, ide o odborný, apolitický návrh, ktorý je v súlade so sľubmi prakticky všetkých politických strán, ktoré pred voľbami vždy sľubujú štandardné vládnutie a vysokú parlamentnú kultúru.,,Doposiaľ sme však skoro vždy boli svedkami, že už na prvých schôdzach po voľbách sa prijímajú zákony v skrátenom konaní či cez rôzne prílepky. Nazdávame sa, že takýto návrh by mohol byť spoločne prijatý v druhej polovici volebného obdobia ako pevné pravidlo do budúcnosti," doplnil Karas.Kresťanskí demokrati na presadenie svojich návrhov v nasledujúcich týždňoch oslovia všetky parlamentné politické strany s ponukou pripraviť spoločnú víziu pre lepšiu tvorbu zákonov. Súčasne budú postupne predstavovať návrhy v ostatných oblastiach, ktoré avizovali v júli.