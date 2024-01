Kresťanskí demokrati navrhujú, aby boli páchatelia domáceho násilia trestaní jedným až tromi rokmi väzenia

Obete nedokáže štát chrániť

52 zavraždených žien

15.1.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje uzákoniť prečin domáceho násilia s trestnou sadzbou odňatia slobody na jeden rok až tri roky.Upozorňuje na to, že v súčasnosti za domáce násilie hrozí len podmienka alebo peňažný trest, a tento stav je potrebné zmeniť tak, aby bolo možné účinne potrestať páchateľov.Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková uviedla, že ich návrh vznikal po dlhej diskusii s odborníkmi a organizáciami, ktoré sa venujú týraným ženám a deťom.„Obetiam domáceho násilia v súčasnosti štát nedokáže podať pomocnú ruku a efektívne ich chrániť. Obete musia mať istotu, že keď sa im deje niečo zlé, tak sa nemusia báť prísť na políciu. Žiaľ, momentálne to tak nie je, a vo väčšine prípadov páchateľ nie je účinne potrestaný,“ zdôraznil Holečková a dodala, že zavedenie prečinu domáceho násilia bude prvým krokom k tomu, že štát dá jasne najavo, že mu na obetiach domáceho násilia záleží.Holečková upozorňuje na to, že na Slovensku za posledných šesť rokov tvorili ženy až 86 percent obetí trestného činu týrania blízkej osoby. Za toto obdobie bolo 52 žien zavraždených ich partnerom.,,Musíme si prestať zakrývať oči a je potrebné začať konať. Domáce násilie je veľký problém, ktorý trápi našu spoločnosť, a musíme dať obetiam jasne najavo, že sa dané skutky nemusia báť ohlásiť,“ uviedla Holečková, ktorá verí, že v takejto vážnej veci bude zhoda naprieč politickým spektrom a návrh podporia aj poslanci vládnej koalície.