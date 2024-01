Bieloruský politický väzeň Vadzim Chrasko zomrel v trestaneckej kolónii na zápal pľúc, nedostal potrebnú lekársku pomoc

Prosby o pomoc ignorovali

Zomrel 9. januára, no trestanecká kolónia o jeho smrti informovala až teraz.

Zásah proti kritikom Lukašenka

15.1.2024 (SITA.sk) - Politický väzeň zomrel v bieloruskom väzení po tom, čo mu úrady neposkytli náležitú lekársku starostlivosť.V pondelok to uviedla bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna , pričom v súvislosti s touto smrťou poukázala na kruté podmienky v bieloruských väzniciach.Vadzim Chrasko zomrel na zápal pľúc v trestaneckej kolónii neďaleko mesta Vitebsk na severovýchode krajiny po tom, čo sa väzenské orgány dlho zdráhali odviezť ho do nemocnice, ignorujúc jeho prosby o pomoc.Chrasko, špecialista na informačné technológie, ktorý zomrel vo veku 50 rokov, si odpykával trojročný trest za obvinenie z ponúkania darov opozičným skupinám, ktoré úrady označili za „extrémistické“.Politický aktivista Leanid Sudalenka po odpykaní trojročného trestu v tej istej trestaneckej kolónii pre agentúru AP povedal, že takmer zomrel, keď sa zariadením prehnal COVID-19.Povedal, že on a ďalší politickí väzni museli nosiť na uniformách žltú značku, takže boli ľahko identifikovateľní pre dozorcov, ktorí ich podľa neho bežne šikanovali, zneužívali a ponižovali.Po sporných prezidentských voľbách v auguste 2020, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil dlhoročný líder Alexander Lukašenko a zabezpečil si už šiesty mandát, vypukli v Bielorusku rozsiahle protesty.Bieloruská opozícia aj západní predstavitelia voľby označili za zmanipulované.Úrady na demonštrácie reagovali tvrdým zásahom, pričom viac ako 35-tisíc ľudí zatkli a tisícky brutálne zbili. Zakázali tiež činnosť desiatok ľudskoprávnych organizácií a nezávislých médií.Zásah proti kritikom vlády pokračuje dodnes a úrady sa zameriavajú na opozičných aktivistov, obhajcov práv i novinárov.