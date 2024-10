Kresťanskí demokrati nesúhlasia so sumou 50 miliónov eur pre samosprávy, potrebujú raz toľko

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.10.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati nesúhlasia s tým, aby boli samosprávy dofinancované sumou 50 miliónov eur, pretože potrebujú raz toľko. Uviedlo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v reakcii na oznámenú pomoc samosprávam zo strany vlády . KDH pritom už od leta vládu upozorňovalo, že samosprávam bude v tomto roku chýbať približne 100 miliónov eur, z čoho 70 miliónov mestám a obciam a 30 miliónov župám."To, čo dnes prezentoval predseda vlády Smer-SD ), a síce, že samosprávam pošlú 50 miliónov eur, nestačí. Potrebujú raz toľko, aby mohli financovať školy, zdravotnícke zariadenia, ale aj zber odpadu či sociálne služby pre občanov. Táto vláda im v minulosti sľubovala, že samosprávy dofinancuje, ale dnes sa ukázalo, že to nie je pravda," vyhlásilo KDH a doplnilo, že samosprávam pribúdajú povinnosti a rastú náklady, na ktoré nemajú finančné prostriedky."A čo je horšie, budúci rok bude pre samosprávy z hľadiska finančných zdrojov ešte ťažší. Samosprávy nemôžu fungovať bez systémových riešení, pretože nielenže nemajú financie na bežnú prevádzku a služby, ale nemôžu si ani plánovať svoje aktivity či svoj rozvoj, ktorý sa môže úplne zastaviť," doplnili kresťanskí demokrati a vyzvali vládu, aby dostatočným dofinancovaním zastavila chaos vo financovaní miest a obcí, ako aj nesprávny vývoj, ktorý postihne všetkých občanov."Aby mala odvahu na ešte vyššiu decentralizáciu, pretože, ako je známe, samosprávy dokážu oveľa efektívnejšie nakladať s finančnými prostriedkami než štát. Navyše, ekonómovia z INEKO sa zhodujú na tom, že decentralizácia by spôsobila rast HDP na celom Slovensku o 10 percent," dodalo KDH s tým, že sa vláda aj pri polovičnom dofinancovaní samospráv vyhovára na konsolidáciu "Avšak, ak by decentralizovala ešte viac, prakticky by nemusela ani konsolidovať. Aj týmto vláda dokazuje, že tu nie je pre všetkých občanov Slovenska, že jej nejde o záujmy svojich občanov," uzavreli kresťanskí demokrati.