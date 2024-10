Opozícia: Slová Fica o mediálnej oblasti prezrádzajú snahu o cenzúru

Vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na adresu novinárov prezrádzajú stratu súdnosti, ale aj nevedomosti o fungovaní mediálnej legislatívy a samoregulácie. Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová to uviedla v reakcii na utorkové vyjadrenia premiéra Roberta Fica, naznačujúce vznik národného mediálneho úradu i úpravu povinností potrebných na výkon práce novinára.





"Myšlienka štátneho mediálneho úradu, ktorý by kontroloval novinárov, nie je ničím iným ako zle zakrytou snahou o cenzúru a obmedzovanie médií, aké existuje hádam iba v Severnej Kórei," upozornila Jaurová. Fico by podľa nej mal ukázať, ako dokáže pomáhať a zlepšovať život ľuďom, nie rozvíjať predstavy o "pekelnom spiknutí novinárov".Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová je presvedčená, že nenávistné vyjadrenia premiéra Fica na adresu novinárov sú hanebné a neprípustné. "Namiesto toho, aby Fico vysvetlil občanom, prečo im berie a sebe dáva, nevyberane útočil na občanov a na novinárov," upozornila. Poukázala na to, že práve takéto vyjadrenia zvýrazňujú nevraživosť a agresivitu v spoločnosti, ktorej sú obeťou i zástupcovia novinárskej obce.Fico na utorkovej tlačovej konferencii pripustil zmeny v mediálnej legislatíve. V súvislosti s kritikou súčasných médií avizoval napríklad zriadenie národného mediálneho úradu či úpravu povinností potrebných na výkon práce novinára. Súčasný stav označil Fico za mediálny bordel, ktorý podľa neho neexistuje v žiadnej inej krajine Európskej únie. Myslí si, že novinári si robia, čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť. O zámere mediálnej reformy v utorok hovoril aj podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko. Médiá totiž podľa vlastných slov viní za vytváranie frustrujúceho stavu.