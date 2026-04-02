|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. apríla 2026
Kresťanskí demokrati otočili o 180 stupňov, Majerskému je podľa Rašiho prednejšia podpora progresívcov
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda parlamentu Samosprávy SK8
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) otočilo o 180 stupňov. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši ...
Zdieľať
2.4.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) otočilo o 180 stupňov. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), ktorý tak reagoval na vyjadrenie kresťanských demokratov, že nepodporia návrh ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia pre starostov, primátorov a županov zo súčasných štyroch na päť rokov. Raši zdôraznil, že táto zmena prišla zdola.
„V Hlase sme vypočuli mestá a obce, ktorým by to vytvorilo lepšie podmienky pre dlhodobé plánovanie a realizovanie projektov,“ uviedol Raši s tým, že predloženiu zákona do Národnej rady SR prechádzala široká diskusia nielen so Združením miest a obcí Slovenska a združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8), ale aj s viacerými politickými stranami.
„S tou rozumnejšou časťou opozície sme našli spoločnú reč, a KDH prisľúbilo podporu. Preto nerozumiem ich obratu o 180 stupňov, ktorý tieto dni ukazujú. V médiách som zaregistroval stanovisko KDH, že oni vo všeobecnosti podporujú myšlienku predĺženia funkčných období v samospráve, no návrh na zmenu v parlamente nepodporia. Je ťažké čítať to inak ako zlyhanie líderskej odvahy,“ vyhlásil predseda parlamentu.
Predsedovi KDH Milanovi Majerskému je podľa Rašiho prednejšia podpora Progresívneho Slovenska a Michala Šimečku, než doručovanie sľubov voličom.
„Pán Majerský si zrejme neuvedomuje, že do parlamentu ho dostali ľudia a nie Šimečka. Pre tých treba pracovať, nie pre PS,“ zdôraznil Raši. Kresťanskí demokrati tak podľa neho budú môcť na aprílovej schôdzi parlamentu, keď by sa mala novela tohto ústavného zákona prerokovať, ukázať, že nepomáhajú iba svojmu predsedovi v obchodoch s PS, ale rozvoju slovenských miest a obcí.
Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati otočili o 180 stupňov, Majerskému je podľa Rašiho prednejšia podpora progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
