 24hod.sk    Tlačové správy

Máte elektrický bicykel? Poisťovňa Union pomôže pri vybití batérie, aj v prípade úrazu


Predstavte si však, že vám v polovici cesty vypovedá službu batéria na vašom elektrobicykli. Pomôcť vám môže vhodné poistenie.



biker pomoc 676x451 2.4.2026 (SITA.sk) - Predstavte si však, že vám v polovici cesty vypovedá službu batéria na vašom elektrobicykli. Pomôcť vám môže vhodné poistenie.


"Po operácii kolena mi doktor odporučil bicyklovanie ako najvhodnejší druh športu. S klasickým bicyklom som však ďaleko nezašiel a preto som investoval do elektrického. Našťastie som si ho hneď aj poistil, lebo už po pár týždňoch som zažil situáciu, kedy som potreboval pomoc," hovorí klient poisťovne Union, pán Milan z Bernolákova. Po tom, čo mu uprostred výletu zlyhala batéria, zavolal asistenčnú službu. "Prišli za mnou autom –ponúkli dobitie batérie, ale chcel som ísť radšej domov. Odviezli ma aj s bicyklom!"

Pán Milan má v Unione uzatvorené poistenie UniDom plus a v rámci neho aj asistenčné služby, ktoré kryjú cykloasistenciu. Vďaka nemu má nárok na už spomenutú pomoc v prípade nedostatku energie v batérii, ale aj na ďalšie užitočné služby. "Vieme pomôcť s prepravou bicyklov a ľudí do najbližšieho cykloservisu, zapožičať náhradné bicykle až na päť dní, uschovať tie nepojazdné a to pre dve dospelé osoby a štyri deti, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti," vyratúva hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Okrem toho kryje poistenie aj možný defekt či úraz a platí na Slovensku, aj v blízkych prihraničných oblastiach.

Zdroj: SITA.sk - Máte elektrický bicykel? Poisťovňa Union pomôže pri vybití batérie, aj v prípade úrazu

nasledujúci článok >>
Kresťanskí demokrati otočili o 180 stupňov, Majerskému je podľa Rašiho prednejšia podpora progresívcov
<< predchádzajúci článok
Vyhraj cestu na Miami: Hisense prináša fanúšikom futbalu jedinečnú šancu zažiť FIFA World Cup 2026™ naživo

