Kresťanskí demokrati podporia návrh uznesenia k neprimeraným zásahom Európskeho parlamentu z dielne Smeru a SNS (video)

Kompetencie jednotlivých štátov

Uznesenie ide proti duchu Ústavy

24.10.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporí uznesenia k neprimeraným zásahom Európskeho parlamentu do práv členských štátov Európskej únie. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda klubu KDH Marián Čaučík . Rovnako aj poslankyňa Kresťanskej únie Anna Záborská uviedla, že uznesenie podporí, pretože ide o principiálnu vec.Návrh predložili na aktuálne rokovanie Národnej rady SR poslanci Smeru-SD Marián Kéry Richard Glück a poslanec z klubu SNS Roman Michelko . Navrhujú, aby Národná rada SR vyjadrila znepokojenie nad opakovanými snahami Európskeho parlamentu zasahovať do suverenity členských štátov EÚ.Príkladom toho je podľa nich uznesenie Európskeho parlamentu z 11. apríla 2024 o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie . Zdôrazňujú, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky patria do kompetencií jednotlivých štátov.„KDH malo pripravené vlastné uznesenie o tom, že odmietame snahy Európskeho parlamentu, aby právo na potrat bolo ako nové právo zaradené do Charty základných ľudských práv. V tomto duchu sme podporili aj uznesenie, ktoré predložil poslanec Rastislav Krátky , a v tomto duchu ide aj uvedené uznesenie Smeru, hoci je oveľa slabšie,“ povedal Čaučík. Podotkol, že uznesenie z dielne KDH žiadalo premiéra, aby sa voči tomu na samite Európskej únie postavil.Uznesenie Smeru iba vyjadruje znepokojenie nad tým, že takéto snahy Európskeho parlamentu tu sú a premiér bude o tom informovaný, ak bude toto uznesenie schválené. Kresťanskí demokrati napriek tomu podľa Čaučíka za tento návrh zahlasujú, pretože si myslia, že Európsky parlament by nemal vstupovať do kompetencií členských štátov najmä v kultúrno-etických otázkach.„Podporíme to aj napriek tomu, že koalícia má v koaličnej zmluve, že žiaden opozičný návrh nepodporí. My však podporíme veci, ktoré si myslíme, že sú dobré pre Slovensko a jeho občanov,“ dodal Čaučík.Uznesenie Európskeho parlamentu ide podľa predkladateľov návrhu proti duchu Ústavy SR a je v rozpore s Deklaráciou Národnej rady SR o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach.„Rovnako tak nerešpektuje zodpovednosť členských štátov EÚ za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti ustanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie,“ zdôvodnili poslanci svoj návrh. Prijatím uznesenia chcú odmietnuť takýto zásah do práv členských štátov EÚ a vytváranie precedensu pre prípadné ďalšie snahy o oslabovanie ich suverenity zo strany Európskeho parlamentu.