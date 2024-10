S Lidlom si pamiatku zosnulých uctíte ľahšie

Sviatok spätý s pápežom

Od Keltov až po našu kultúry

Čas Dušičiek aj v Lidli

24.10.2024 (SITA.sk) -Historička a etnologička Katarína Nádaská nám pripomína význam tohto obdobia slovami: "Dušičky – sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých 1. a 2. novembra je na Slovensku tradične rodinným sviatkom, kde sa na hroboch svojich blízkych stretáva širšia rodina. Je to čas, keď sa rodiny navštevujú a spolu spomínajú na blízkych zosnulých.", ktorý oslavujeme 1. novembra, je kresťanský sviatok, počas ktorého si s úctou spomíname na všetkých známych i neznámych svätcov. Títo svätci sú považovaní za príkladné osobnosti viery, pričom mnohí z nich boli kanonizovaní cirkvou, teda oficiálne vyhlásení za svätých. Oslavujeme však aj tých, ktorí neboli formálne vyhlásení, ale veríme, že sú v nebi a ich životné skutky sú hodné nasledovania. "Sviatok zaviedol v roku 609 pápež Bonifác IV., keď chrám v Ríme nazývaný Panteón, v ktorom sa uctievali všetky predkresťanské božstvá, zasvätil Panne Márii a Všetkým svätým (dnes sviatok Všetkých verných zosnulých). Išlo najmä o prvých kresťanských mučeníkov, ktorí položili svoj život za kresťanskú vieru. Pôvodne sa sviatok slávil v mesiaci máj, na 1. november ho presunul pápež Gregor III. v prvej polovici 8. storočia. Je to pripomienka ľudí, ktorí za svoje ideály a vieru boli ochotní položiť svoj život. Pre nás je to pripomenutie si, že človek má byť konzistentný vo svojich názoroch a s porozumením a pochopením o nich diskutovať s inými ľuďmi," dodala Nádaská.aleboje sviatok, ktorý pôvodne pochádza z Keltských slávností, čo po írsky znamená - november. Starí Kelti počas tohto sviatku uctievali duše svojich mŕtvych predkov a verili, že počas magickej noci, ktorá sa tiahla od posledného októbrového dňa na 1. november, sa duše zosnulých vracajú do svojich domovov a snažia sa ovládnuť všetko živé. Dnes sa už tento sviatok oslavuje o deň neskôr, 2. novembra, keď si na cintorínoch spoločne pripomíname a uctievame všetkých, čo nás opustili. Tento sviatok sa kvôli svojim viacerým podobnostiam často spája aj so známym. "Mladí ľudia ho v Dušičkovom čase slávia obyčajne so svojimi rovesníkmi na párty – k pietnej spomienke na cintorínoch nemajú až taký veľký vzťah ako ich rodičia, či starí rodičia," poznamenala odborníčka.Súčasťou tejto tradície je aj výzdoba hrobov. "Na vidieku bývajú hroby zdobenejšie než v mestách, pretože ide aj o prestíž – mať čo najkrajšie upravený a vyzdobený hrob," vysvetľuje Nádaská. Ďalej poznamenala, že okrem zdobenia sa kladie dôraz aj na upratovanie a pozametanie v okolí. Čo sa týka estetickej úpravy, ľudia zvyknú používať rôzne jesenné kvety či už umelé, alebo aj živé do vázy i v črepníkoch. "Bavíme sa najmä o jesenných chryzantémach, živých vencoch z ihličnanov. A samozrejme, k tomu patrí aj sviečková výzdoba, ktorá umocňuje a podčiarkuje celkový dojem. Dnes je veľký výber, či už jednoduchých sviečok v malých kahancoch, alebo veľkých zdobených lampášikov, do ktorých sa vloží sviečka."Vybaviť sa tento rok na očakávané Dušičky môžete aj v Lidli. V ponuke nájdete niekoľko druhov náhrobných kahancov, ktoré sa okrem dizajnu líšia aj časom horenia. Olejová náplň udrží svetielko až 96 hodín. Do menších kahancov budete potrebovať malé čajové sviečky napríklad od privátnej značky, ktoré máte k dispozícii v 30 alebo 100 kusovom balení.Všetok spomenutý sortiment s výnimkou čajových sviečok, ktoré nájdete v e-shope Lidl , jedostupný v predajniach LidlInformačný servis