Kresťanskí demokrati podporia v parlamente odvolávanie Suska a Šimkovičovej

Čo vytýkajú ministrovi Suskovi?

Škodlivé kroky ministerky Šimkovičovej

25.10.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporí v Národnej rade (NR) SR odvolávanie ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ). KDH to uviedlo vo svojom stanovisku.Ministrovi Suskovi kresťanskí demokrati vytýkajú chyby v prípade novely Trestného zákona, za ktoré podľa nich šéf rezortu spravodlivosti nesie politickú zodpovednosť. Tie pomenoval aj Ústavný súd SR s tým, že pri novele neboli dôvody na skrátené legislatívne konanie.„KDH má tiež kritický postoj k rozhodnutiu o podaní dovolania a prerušení výkonu trestu bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi . Ide podľa nášho názoru o politicky motivované rozhodnutie, čo je pre demokratický štát neprípustné," dodáva KDH k dôvodom, pre ktoré podporí Suskovo odvolanie.Na adresu Šimkovičovej sa kresťanskí demokrati vyjadrili, že od samého začiatku hovorili, že sa nemala stať ministerkou kultúry.„V osobe ministerky kultúry máme do činenia s osobou z dezinformačnej scény, na ktorej pôsobí aj po nástupe do funkcie," uviedlo KDH. Politický subjekt poukázal na viaceré kroky šéfky rezortu kultúry, ktoré škodia Slovensku. Menoval napríklad mocenské ovládnutie umeleckých a kultúrnych inštitúcií či zmeny vo verejnoprávnom telerozhlase, rovnako spomenul i zlyhávanie pri programe obnovy pamiatok.„Odvolaním Martiny Šimkovičovej z funkcie ministerky chceme zastaviť deštrukčný a nezodpovedný prístup ministerstva kultúry k riadeniu kultúrnych inštitúcií a k spravovaniu hmotného kultúrneho dedičstva, ktoré patrí všetkým obyvateľom Slovenska a môže mať nezvratné následky," uviedlo KDH.