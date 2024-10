Lukašenko neverí, že Putin chce zapojiť Severnú Kóreu do vojny na Ukrajine

Krok k eskalácii konfliktu

Putin ho nepožiadal o armádu

25.10.2024 (SITA.sk) - Za „nezmysel" označil bieloruský vodca Alexander Lukašenko správy o to, že Severná Kórea poslala do Ruska vojakov , aby po boku Moskvy bojovali proti Ukrajine . Vyjadril sa tak v rozhovore s ruským spravodajcom BBC počas samitu ekonomík združenia BRICS „Putin by sa nikdy nepokúsil presvedčiť inú krajinu, aby zapojila svoju armádu do ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine," povedal Lukašenko.„Bol by to krok k eskalácii konfliktu, keby ozbrojené sily ktorejkoľvek krajiny, dokonca aj Bieloruska, boli na kontaktnej línii,“ povedal Alexander Lukašenko v súvislosti s možnosťou, že by sa správy o severokórejských vojakov potvrdili.„Dokonca aj keby sme sa my zapojili do vojny, bola by to cesta k eskalácii. Prečo? Pretože vy, Anglosasovia, by ste okamžite povedali, že na jednej strane sa do toho zapojila iná krajina... takže jednotky NATO by boli nasadené na Ukrajinu," uviedol bieloruský vodca.Na otázku, či ho Vladimir Putin niekedy požiadal o poskytnutie bieloruskej armády pre vojnu Kremľa na Ukrajine, Lukašenko odpovedal: „Nikdy. Ani on, ani (bývalý minister obrany) Sergej Šojgu , ani súčasný minister obrany Andrej Belousov túto otázku nikdy nenastolili."