Kresťanskí demokrati si volia vedenie, kandidát na predsedu je iba jeden

Výzvy na politickej scéne

Zmena stanov

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na sobotňajšom celoslovenskom sneme si Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) volí nové vedenie na nasledujúce dva roky. Delegáti v Košiciach volia predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva, ktorí povedú KDH aj do ďalších parlamentných volieb.O funkciu predsedu sa uchádza súčasný šéf hnutia Milan Majerský . Je predpoklad, že by mal byť opätovne zvolený.„V tejto chvíli nemáme vedomosť o žiadnom inom kandidátovi," povedala hovorkyňa KDH Lenka Halamová agentúre SITA s tým, že kandidovať za predsedu môže ktorýkoľvek člen hnutia. Predseda Majerský sa postavil na čelo KDH v roku 2020, kedy na poste predsedu vystriedal Alojza Hlinu Snem KDH sa okrem vnútrostraníckych volieb venuje aj ďalšiemu postupu v tohtoročných spojených komunálnych a regionálnych voľbách, ako aj aktuálnym výzvam na politickej scéne.Predmetom rokovania sú aj návrh zmeny stanov. Kresťanskí demokrati sú mimo parlamentu druhé volebné obdobie. V roku 2016 sa do parlamentu nedostali, pretože nedosiahli potrebných päť percent podpory.KDH vtedy volilo 4,94 percenta oprávnených voličov, čo bolo 128 908 ľudí. Vo voľbách v roku 2020 opäť zostalo pred bránou parlamentu s podporou 4,65 percenta, čo znamenalo 134 099 voličov.Prieskumy z toho roka naznačujú, že KDH by sa dostalo do parlamentu. V májovom prieskume agentúry Ako pre televíziu Joj reláciu Na hrane by KDH volilo 7,7 percenta opýtaných.V poslednom júnovom prieskume agentúry Ako boli voličské preferencie KDH na úrovni 7,3 percenta.