Rusi pokračujú v útokoch na Sjevjerodoneck, Scholz vyzýva na rokovania s Putinom

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko pokračuje v útokoch na ukrajinské mesto Sjevjerodoneck v Luhanskej oblasti, ukrajinská obrana však zostáva silná. Na svojom oficiálnom webe to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).Vo svojom najnovšom hodnotení vývoja situácie na Ukrajine ISW informoval, že ruské sily pokračujú vo svojom úsilí prerušiť ukrajinské komunikačné linky do Lysyčanska Ukrajinské sily pravdepodobne vedú protiofenzívu severozápadne od mesta Izjum, ktorej cieľom je odtiahnuť ruské sily od útočných operácií smerom na Slavjansk a narušiť ruské zásobovacie trasy.Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že je „absolútne nevyhnutné", aby niektorí lídri hovorili priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uprostred úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. Dodal, že spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v tom bude pokračovať.Lídri Nemecka a Francúzska uskutočnili niekoľko telefonických rozhovorov s Putinom od vypuknutia vojny na Ukrajine. Tieto kontakty vyvolali určitú kritiku, keď napríklad poľský prezident Andrzej Duda povedal, že tým nič nedosiahnu a akurát legitimizujú konanie ruského prezidenta.„Je absolútne nevyhnutné hovoriť s Putinom a budem v tom pokračovať tak, ako to robí aj francúzsky prezident," povedal Scholz, ktorý spoločne s Macronom, talianskym premiérom Mariom Draghim a rumunským prezidentom Klausom Iohannisom vo štvrtok navštívil Ukrajinu.Všetci štyria politici prisľúbili podporu ukrajinskej kandidatúre na vstup do Európskej únie Európska komisia v piatok odporučila štatút kandidátskej krajiny pre Ukrajinu. Odporúčanie EK prediskutujú lídri európskej dvadsaťsedmičky na samite 23. a 24. júna v Bruseli. Začatie prístupových rokovaní vyžaduje jednohlasné schválenie všetkých členských krajín.