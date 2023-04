Kresťanskí demokrati vyzývajú dosluhujúcu vládu, aby neodsúvala problémy samospráv na novú vládu

Kritizujú novelu zákona

Neriešiteľná situácia

3.4.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva dosluhujúcu vládu, aby neodsúvala problémy na vládu, ktorá vznikne po septembrových predčasných voľbách, a zodpovedne si plnila svoje povinnosti voči samosprávam.Podľa ekonomického experta hnutia Jozefa Hajka hoci vláda sľubuje pomôcť obciam a mestám cez rôzne schémy, nejde o nárokovateľné peniaze a ich dostupnosť je pre nich neistá.Uviedol to počas brífingu hnutia v Poprade po celoslovenskom stretnutí primátorov a starostov za KDH. Podľa neho sa tak môže stať, že finančné ťažkosti samospráv bude musieť urýchlene riešiť nová vláda po voľbách.Kresťanskodemokratické hnutie kritizuje minulotýždňové schválenie novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.Podľa nej dostanú mestá, obce a vyššie územné celky do 28. apríla tohto roka od štátu 244,3 milióna eur. Tie budú slúžiť ako pomoc pri platení zvýšených poplatkov za energie.Podľa Hajka však táto suma nie je dostatočná, keďže celkový výpadok príjmov samospráv z dôvodu štátneho rozpočtu na tento rok predstavuje 588 miliónov eur."Nejde o nejaké peniaze navyše, sú to peniaze, s ktorými už obce a župy dávno počítali, a ktoré pokryjú celoročný výpadok príjmov z dôvodu vládnej politiky iba na 55 percent. Predčasné vyplatenie peňazí síce môže samosprávam pomôcť, no načasovanie pripomína predvolebný ťah vládnych strán," skonštatoval ekonomický expert hnutia.Zároveň pripomenul, že samosprávam bude aj po tejto platbe chýbať 45 percent výpadku príjmov.Starosta obce Ruskov Martin Smrčo poukázal na to, že v jeho obci v dôsledku nekoordinovaných cien energií stúpla faktúra za plyn z 15-tisíc eur na 102-tisíc eur."Napríklad v sociálnych bytoch stúpli zálohové platby za plyn z 85 eur na 350 eur. Pýtam sa vlády, ako to majú títo ľudia zaplatiť," reagoval.Podľa jeho slov ide o neriešiteľnú situáciu pre obec aj ich obyvateľov. "Pre týchto ľudí je to nereálne. Hrozí, že všetci ľudia z bytov odídu alebo sa z nich stanú neplatiči," dodal.